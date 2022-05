Mismo escenario, diferente tablero de juego. Así es la bahía de Palma, un campo de regatas excepcional que nunca es igual y en el que las tripulaciones no dejan de ponerse a prueba. La segunda jornada de PalmaVela ha arrancando con condiciones de viento más tranquilas que las de ayer, unos 10 nudos de viento que han ido bajando drásticamente en intensidad para volver a recuperarse al final de la tarde hasta alcanzar incluso los 15 nudos. Un contexto en el que afinar en las decisiones y maniobras ha sido fundamental y que ha alargado la jornada en el mar hasta casi el final de la tarde.

Distribuidas las nueve clases de hoy en tres campos de regatas, PalmaVela ha vuelto a demostrar su carácter abierto abrazando a tripulaciones profesionales y amateurs, y esloras que van desde los 7,5 metros del Marina (ORC 4-5) a los más de 30 metros de los Wally Cento Galateia o Magic Carpet 3. Tras un día largo en el agua, los líderes al término de la segunda jornada son: Galateia (IRC/IMA Maxi Yachts), Nadir (ClubSwan 42), Urbania (ORC 0-1), Elena Nova (ORC 2), Lady (ORC 3), Immac Fram (ORC 4-5), Dorsia Coviran (J80), Yeahnah (Dragón) y January Sails (Espíritu de Tradición).

Galateia, más líder en IRC/IMA Maxi Yachts

Tras la regata costera de ayer, los grandes esloras centran a partir de hoy su programa en regatas de formato Barlovento/Sotavento. Hasta dos estaba previsto que hiciesen hoy y no han fallado. El Wally Cento Galateia, con el mallorquín Jordi Calafat como único español a bordo y primer líder provisional de esta edición, se hace más fuerte gracias a dos nuevos primeros puestos que suma a su casillero particular. Muy ajustada fue la primera regata del día, con Galateia ganando con sólo 14 segundos de ventaja sobre Magic Carpet 3, mismo modelo de barco de la casa Wally aunque dos años anterior (2013). Con el viento bajando en intensidad, la flota ha tenido que esperar unas dos horas hasta que el Comité ha podido establecer nuevamente un campo de regatas con garantías para regatear. Galateia impuso de nuevo su ley, mientras que el italiano Bullit (Wally 93) ha irrumpido en el podio provisional general gracias a su segunda posición en la manga que ha relegado a Magic Carpet 3 a la tercera plaza general.

Jordi Calafat ha reconocido que "las condiciones de hoy en la bahía han sido atípicas, y el día ha sido complicado, con mucha inseguridad con la dirección del viento por la mañana, pero al final hemos hacer dos regatas bastantes decentes, especialmente la segunda prueba. Sinceramente pensaba que no habría un viento tan estable en la segunda. Estoy contento del resultado, hemos hecho dos buenas regatas".

En ClubSwan42 Pez de Abril gana la única manga del día pero no puede superar al líder Nadir

Día largo también para la flota de ClubSwan42. Sobre las 13:30 horas empezaba su primera prueba de la jornada, que tuvo que ser anulada por la caída total del viento. No fue hasta aproximadamente las 17:00 horas que pudieron ponerse en marcha. El Pez de Abril de José Mª Meseguer ha sellado su primera victoria parcial en esta PalmaVela, aupándose de la tercera a la segunda plaza de una general que un día más lidera el mallorquín Nadir.

Triple empate entre Aifos 500, Urbania y Furiosa en ORC 0-1. Elena Nova líder en ORC 2

Muy reñida se presentan las clases ORC 0-1 y no hace falta más que ver la general tras dos pruebas: triple empate a seis puntos entre Urbania (5-1), Aifos 500 (1-5) y Furiosa (3-3). "El barco está casi al 100% de evolución, ahora nos toca a nosotros llegar a ese tope de evolución. El 'Aifos' está muy fuerte y será un gran rival. El Mundial de Porto Cervo y la Copa del Rey MAPFRE serán los grandes objetivos de este año", ha declarado Iñaki Castañer, táctico del Urbania. A bordo del Aifos 500 su rival Jaime Rodríguez-Toubes ha destacado que al final hayan podido completar dos pruebas "a pesar de las condiciones de viento tan inestables de la mañana, cuando pensamos que la segunda prueba no podría celebrarse. Ganamos la primera y en la segunda hicimos un quinto. Tuvimos lío en la salida con dos barcos que estaban fuera de línea y quedaron en medio pero se solventó, luego tuvimos un problema con un gennaker, y menos mal que no se nos metió debajo del casco. En la clasificación general estamos tres barcos empatados en cabeza a seis puntos, será muy reñido". El Swan 42 Elena Nova del armador por Christian Plump es el líder provisional en ORC 2 tras una única prueba en la que se ha impuesto al Plan B de Christoph Mann. Completa el podio provisional el M8.

Costera para ORC 4-5 y los clásicos Espíritu de Tradición

La belleza de los barcos clásicos ha estado presente en la clase Espíritu de Tradición, que ha completado un recorrido de 17,3 millas náuticas (32 km) por la bahía. En lo más alto de la general, el armador y patrón Gabriel Catalá (RCNP) a bordo del January Sails que ha sacado casi 13 minutos de ventaja a su compañero de club y vencedor de la pasada edición Legolas de Jens Ricke. Mismo recorrido y mismas millas para las 11 embarcaciones que conforman la clase ORC 4-5, en los que el alemán Immac Fram, del CN de Kiel, es el primer líder provisional. El Marina del José Villalonga (RCNP) ha sido segundo con una exigua ventaja de tan sólo nueve segundos sobre el Meerblick Fun, que ganó La Larga navegando en categoría A2.

J80 completan tres pruebas, Dragón dos y ORC 3 una

En el campo de regatas más próximo a la catedral de Palma han navegado los monotipos J80, Dragón y los ORC 3. Dorsia Coviran, con Natalia Via-Dufresne a la caña, es el primer líder de la flota J80 con unos parciales (3-1-1), mientras que Yeahnah se ha llevado el gato al agua en Dragón merced a dos primeros en dos mangas. Lady, de Nicolás González, manda en ORC 3. La única clase que falta por estrenar su casillero en esta 18ª PalmaVela es la ORC A2, con una flota de 10 barcos con tripulaciones formadas únicamente por dos personas. Será mañana sábado cuando entren en liza. El inicio de las pruebas para las 11 clases está previsto para las 12:00 horas.

PODIOS PROVISIONALES. Día 2

(Posición/Barco/Patrón/Puestos/Puntos)

IRC/IMA MAXI YACHTS

1. Galateia, David M. Leuschen, 1+1+1=3 puntos

2. Bullit, Andra Recordati, 4+3+2=9 puntos

3. Magic Carpet 3, Sir Lindsay Owen-Jones, 3+2+4=9 puntos

CLUBSWAN 42

1. Nadir, Pedro Vaquer, 1+1+2=4 puntos

2. Pez de Abril, José María Meseguer, 2+4+1=7 puntos

3. Long Echo, Barry Sampson, 3+3+4=10 puntos

ORC 0-1

1. Urbania, Tomas Gasset, 5+1=6puntos

2. Aifos 500, Jaime Rodríguez Toubes, 1+5=6 puntos

3. Furiosa, Rolf Relander, 3+3=6 puntos

ORC 2

1. Elena Nova, Christian Plum/Javier Sanz, 1=1 puntos

2. Plan B, Christoph Mann, 2=2 puntos

3. M8, Hns. Francés, 3=3 puntos

ORC 3

1. Lady, Nicolás González, 1=1 punto

2. Sirpi, Jose Matheu, 2=2 puntos

3. Shazam, Phjillip Seippel, 3=3 puntos

ORC 4-5

1. Immac Fram, Kai Mares, 1=1 punto

2. Marina, José Villalonga, 2=2 puntos

3. Meerblick Fun, Gabriele Pohlmann, 3=3 puntos

J80

1. Dorsia Covirán, Natalia Vía-Dufresne, 3+1+1=5 puntos

2. Aloja, Kristyn Gills, 1+3+2=6 puntos

3. AGD Desamiantados, Helena Alegre, 2+2+3=7 puntos

Dragón

1. Yeahnah, Ben Kolff, 1+1=2 puntos

2. Powwow, Michael Zankel, 2+2=4 puntos

3. Galant, Jan Strombeck, 4+3=7 puntos

Espíritu de Tradición

1. January Sails, Gabriel Catalá, 1=1 punto

2. Legolas, Jens Ricke, 2=2 puntos

3. Nostromino, Jesper Bank, 3=3 puntos