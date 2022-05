Carlos Alcaraz cumplió su objetivo de progresar en el Mutua Madrid Open, tras ganar al británico Cameron Norrie, para citarse en cuartos de final ante Rafael Nadal en el duelo deseado por el público y la organización del evento madrileño.

Alcaraz y Nadal buscarán el viernes un puesto en la semifinal. Se han enfrentado en dos ocasiones antes con triunfo siempre del balear. Pero en esta ocasión, el veterano jugador, aún en puesta a punto tras la lesión costal, considera que su rival, el joven murciano, llega con más opciones de victoria. "Yo voy a decir lo contrario de lo que dice. Es uno de los mejores jugadores del mundo y el mejor jugador del mundo en tierra batida. Aunque él dice que yo soy el favorito, es porque todavía no está en buena forma, viene de una lesión. Pero siempre hay que pensar en Rafa como favorito porque ya ganó aquí cinco veces y todas las cosas que ha logrado en arcilla", argumentó Alcaraz.

"Soy el chico nuevo, el recién llegado, que no debe tener ninguna presión al jugar contra uno de los mejores jugadores de la historia", subrayó el tenista de El Palmar, que este jueves cumplió diecinueve años. "Voy a dar mi 100%. Voy a tratar de mostrar mi mejor nivel. Por supuesto que sueño y lucho por ser el mejor. Como ya dije, para ser el mejor hay que vencer al los mejores. Creo que estoy listo para lograrlo", advirtió Carlos Alcaraz, que sintió el apoyo de la grada.

"Me siento muy feliz por la forma en que la gente me anima, en la que me apoya. Aunque creo que Rafa es Rafa, más aún aquí en España. Poco a poco la gente me va apoyando y queriendo un poquito más, pero Rafa lleva muchos años con nosotros. Mucha más gente lo conoce. Ojalá que haya una pequeña parte de la gente que me apoye, pero creo que voy a estar listo para saber que la gente va a apoyar a Rafa un poco más que a mí", consideró el español, que necesitó tres sets para superar a Norrie. "Perdí el segundo set, fue muy apretado. Todo era muy parejo. Podría haber caído de cualquier lado. Pero una vez que pierdo el segundo set solo tengo que liberar mi mente, limpiarla y comenzar el tercer set como si fuera el inicio del partido. Pienso que lo he empezado muy bien. No le he permitido ningún tiempo para hacer su juego. Creo que eso me ha beneficiado durante todo el tercer parcial. Físicamente ha sido un partido largo. Ahora trataré de dar lo mejor de mí para recuperarme lo mejor posible para el partido del viernes", indicó.

"Creo que siempre es complicado jugar contra Rafa, bueno, jugar contra los mejores jugadores", dijo. "Pensaré en mí, por supuesto, en los momentos difíciles para tomar impulso. Va a ser difícil, y también si piensas contra quién estás jugando, pero trataré de no pensar en eso. Enfrente tendré un jugador normal y trataré de quitarme los nervios que pueda tener. No pensar que me voy para jugar contra el mejor jugador en tierra batida. Trataré de no mostrar a Rafa que estoy nervioso, que tengo capacidad para hacer un buen juego", dijo Alcaraz, que recordó los otros duelos con Nadal, en especial el disputado hace un año en la Caja Mágica. "Recuerdo que salí muy nervioso. No pude encontrar mi juego. No pude encontrarme en la cancha. No era capaz de controlarme tanto mental como físicamente, y eso fue duro para mí. Ahora creo que soy un jugador completamente diferente, capaz de manejar mis sentimientos, capaz de manejar esos duros momentos del partido y saber lo que está pasando", explicó Alcaraz. "Para afrontar ese partido es muy importante saber cómo gestionar tus sentimientos, saber gestionar en qué momentos del partido ves donde lo estas haciendo bien y para poder mejorar momento a momento. Ahora creo que soy un jugador que es capaz de conocer el punto negativo y poder mejorarlo. Va a ser muy importante leer el partido", añadió el tenista español.

El noveno jugador del mundo, que el lunes será, al menos, el séptimo de la clasificación, destacó que el partido "es especial para mí. Jugar contra Rafa es muy lindo, y especialmente aquí en Madrid. Pero trataré de no pensar tanto en eso. Yo solo voy a tratar de pensar que es otro partido, unos cuartos de final, que ya he jugado un par de cuartos de final. Trataré de manejar la presión, los nervios, y tendré que mostrar un buen nivel de tenis. Mentalmente también intentaré controlarme".