La Fundación ONCE donó este miércoles un total de seis sillas de ruedas, tres al Club Discaesports y tres al Club de Baloncesto Tramuntana, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre los jóvenes con discapacidad de nuestras islas. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto de fomento del deporte base impulsado por Fundación ONCE y que ha supuesto la donación de cerca de 250 sillas de ruedas desde su puesta en marcha en 2017. El acto de entrega tuvo lugar en la Sede de la Delegación Territorial de Balears y contó con la asistencia de José Vilaseca, delegado territorial de la ONCE.