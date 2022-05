Guevara reina en Jerez con un ‘por fuera’ en la última curva

Un ‘por fuera’ prodigioso, imposible. Un ‘por fuera’, marca de la casa de Jorge Lorenzo. Un ‘por fuera’ en la curva de entrada a meta en el circuito de Jerez. Un ‘por fuera’ en la curva Jorge Lorenzo, de Jerez. Un ‘por fuera’, al día siguiente de que su autor, el también mallorquín Jorge Lorenzo, fuese nominado ‘leyenda’ del motociclismo mundial. Un ‘por fuera’ con el que el mallorquín Izan Guevara (GASGAS) ganó el segundo gran premio de su vida (el primero fue el de EEUU del pasado año) y con el que se corona, a los 17 años, como uno de los grandes candidatos a ser grande, quien sabe, tal vez ‘leyenda’ en esta década.

Guevara, uno de los chicos del ‘team’ del excampeón Jorge Martínez ‘Aspar’, que logró el doblete con Sergio García Dols, segundo del Gran Premio de Jerez y lideran el Mundial de escuderías, ha protagonizado hoy una de las grandes carreras que se han vivido en Jerez, cuna, escenario, teatro de grandes gestas, también en esa última horquilla, en la que el joven de Palma ha protagonizado ese ‘por fuera’, mientras su compañero García Dols, Jaume Massia (KTM) y Deniz Önzu (KTM) peleaban, en el interior, por salir primeros de esa última curva y encarar la línea de meta como vencedores.

“No había pensado protagonizar una gesta así, lo juro, no, no, no lo tenía ni meditado, ni pensado, pues es sumamente difícil, no digo ya que arriesgado, difícil, salir vencedor por fuera en esa curva pero cuando he visto que los tres se metían por dentro y trazaban sin dejar espacio, he pensado pues me voy por fuera, suelto frenos, y veremos qué pasa. He salido a tope, he abierto gas a tope y he ganado, lo que me hace muy, muy, feliz, por mí, por mi equipo, por mi familia y por la afición”, comentó Guevara, nada más bajar del podio.

La verdad es que la carrera fue en grupito y, luego, en un grupo más numeroso donde se encontraron, como suele ser habitual en Moto3, hasta nueve pilotos: Guevara, García Dols, que ha fortalecido su liderato en el Mundial, Masia, Önzu, Xavier Artigas (CFMoto), Ayumu Sasaki (Husqvarna), Diogo Moreira (KTM), Daniel Holgado (KTM) y Riccardo Rossi (Honda).

Pero todo, todo, se ha decidido, después de un montón de adelantamientos en las dos últimas vueltas, como suele ser habitual en Moto3. El mallorquín Guevara, que ha empezado esos dos últimos giros en cuarta posición, no se ha movido de ese puesto en todo el recorrido final hasta llegar a la curva Jorge Lorenzo donde ha hecho ese tremendo y espectacular ‘por fuera’ del que ha resultado vencedor y ha levantado a miles y miles de aficionados de sus localidades.

García Dols, segundo, lidera el Mundial con 103 puntos, 21 más que el otro gran favorito, el italiano Dennis Foggia (Honda), que ha entrado llorando en el ‘boxe’ del equipo Leopard, uno de los mejores del mundo, por el bajo rendimiento de su moto. Guevara es ahora tercero, con 30 puntos menos que García Dols y Masia, cuarto, con 33 menos que el líder.

“Veremos cómo me van las siguientes carreras, pero este año se me estaba resistiendo el podio y, por fin, lo he logrado y, encima, en Jerez, el lugar donde más quieres ganar”, comentó Guevara, que espera, ahora sí, empezar a enlazar ‘cajones’ para poder pelear por los primeros puestos de la general, pese a que el título lo tiene complicado estando delante su compañero de equipo, ergio García Dols, muy, muy sólido en este arranque de Mundial, con cuatro podios en seis carreras.