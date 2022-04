El Barça afronta contra el Mallorca la primera de las cinco finales para conseguir el objetivo de mínimo de clasificarse para jugar la Champions la temporada que viene. Un nuevo partido en casa, donde el conjunto de Xavi ha perdido los tres últimos que ha disputado, dos de ellos, contra el Cádiz y el Rayo, dos equipos que luchan, como el cuadro bermellón, por la permanencia.

El técnico de Terrassa espera que el bache esté superado: "Nos ha ido muy bien esta semana para trabajar y recuperar a la gente de la fatiga física y mental. Hemos entrenado muy bien y hemos preparado bien el partido. Hemos perdido dos oportunidades de oro en casa para clasificarnos para la Champions. Ahora tenemos un partido similar a los del Cádiz y el Rayo y necesitamos la victoria para sumar. Todo el mundo se juega mucho en esta parte de la temporada y debemos hacer un esfuerzo final para conseguir el objetivo, desde que llegué todo han sido finales y hemos de lograr el objetivo de mínimos", ha explicado un Xavi que espera un Mallorca aguerrido con el cambio de entrenador: "Aguirre es un gran gestor, honrado, honesto, es lo que transmite. Ha cambiado el sistema. Hace línea de cinco. Aprovechan las jugadas a balón parado, los segundos balones. Lo tienen muy trabajado y ya ganaron al Atlético de Madrid".

Sabe que no será el de mañana un partido fácil, pero ve muy motivados a sus jugadores. "Están motivados para estos cinco partidos. Van a entrar en Champions los que tengan más fe, más deseo. Que tengas que quedar segundo no es mucho para el Barça, acostumbrado a jugar por los títulos, pero es nuestra realidad y hay que conseguir el mínimo objetivo. He revisado los partidos contra el Cádiz y el Rayo y son partidos que tienes que ganar. Cuando tiras 28 veces a puerta y ellos tres y te ganan, es que te falta fe”, ha resaltado.

Xavi afronta el partido con bajas importantes. A las de Pedri, Sergi Roberto, Umtiti y Dest, se han unido esta semana las de Nico, Mingueza, Braithwaite y Dembélé, que no se ha entrenado hoy aquejado de amigdalitis y lo tiene complicado para entrar en una lista de convocados que el técnico de Terrassa no facilitará hasta mañana, pendiente también de Piqué y de si puede entrar algún jugador del filial, que juega esta tarde contra el San Fernando. Xavi ha pasado revista. "Pedri está entrenando ya aparte y quizá nos pueda ayudar todavía. Piqué tiene lo del tendón, vamos a ver mañana. Ayer tuvo buenas sensaciones, hoy estaba más dolorido. Lo de Sergi Roberto no es una recaída, Nico se rompió el dedo en un choque fortuito con Ansu. Es una pena porque no estamos sobrados de centrocampistas. Dembélé vamos a ver como está mañana. También hay dos jugadores con Covid. Es el fútbol, pero hay que volver a la senda de la victoria".

Muchas bajas, pero una gran noticia. Xavi ya ha avanzado que Ansu Fati regresará a la lista de convocados y tendrá minutos contra el Mallorca. "Ansu Fati estará en la lista, está muy bien, se siente muy a gusto, está haciendo esfuerzos importante. Vuelve a sonreír y está feliz. Es diferencial y es una pena que no lo hayamos podido hacer servir. Marca diferencia. Tendrá minutos. Es un jugador especial que nos irá muy bien en estos cinco partidos". El entrenador catalán, sin embargo, ha querido quitar presión al jugador, explicando que el equipo no puede depender de una estrella. "El crack tiene que ser el equipo, debe estar a disposición del equipo. El fútbol es colectivo, si solo depende de uno y no está, el carro no tira. Es una evidencia que es especial, diferente, tiene que ser un futbolista muy importante, de los más importantes, pero no he entendido nunca el fútbol como un crack", ha dicho Xavi, que ha seguido elogiando al delantero de la cantera: "Ansu es importante en banda y en punta. Es bueno en las dos parcelas. Es bueno en la asociación y tiene gol, debe estar cerca del área. Tiene ese olfato, esa estrella. No sabes cómo, pero le cae el balón a él y es gol".