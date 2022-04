El partido. La gran final. La última oportunidad. El Andratx recibe este mediodía en el municipal de sa Plana (12:00/IB3 por streaming) al Europa, penúltimo y que también pelea por no bajar de categoría, con el objetivo de sumar una victoria que le permita mantener las esperanzas, pocas, de permanencia en la Segunda RFEF.

No ganar sería prácticamente firmar el descenso a la Tercera balear de un once mallorquín que a tres jornadas del final de la Liga tiene la salvación a tres puntos y luego solo quedarán dos jornadas. José Contreras no tiene sancionados, aunque sí a varios jugadores tocados, mientras que en el Europa regresan los veteranos Alex Cano y Alberto González.