La gran temporada del equipo dirigido por Abel Bernal no ha pasado desapercibida en la RFEVB. Tras disputar la Supercopa de España a principios de temporada y disputar las semifinales tanto de la Copa del Rey como de la Superliga, el buen trabajo ha llevado a jugadores como Chema Giménez a ver recompensado su curso con la llamada del combinado nacional. El murciano, que sufrió una lesión en la rodilla que le impidió estar en las primeras jornadas del curso, ha ido de menos a más en una campaña en la que ha sido crucial para que los baleares llegasen a cotas altas en las diferentes competiciones disputadas. Chema Giménez se desplazará a Palencia, donde este lunes arrancará la concentración con los RedLynxs, hasta el 9 de mayo, cuando el seleccionador nacional, Miguel Rivera, dará la lista oficial de jugadores que disputarán la Liga Europea 2022 representando a España.

“En la lista aparece mi nombre, pero el trabajo y el esfuerzo es de todo el el equipo”

Chema Giménez, quien ha vivido un año lleno de altibajos, asegura que cuando vio su nombre en la lista de la selección "sentí una alegría tremenda y una satisfacción de que el trabajo que he realizado durante los últimos años ha dado sus frutos. Esta convocatoria no es techo, si no algo para seguir queriendo más”, aunque apunta que “en la lista aparece mi nombre, pero el trabajo y el esfuerzo es de todo el equipo”. El murciano termina satisfecho su temporada en Palma y afirma que “estoy muy contento” tras una campaña en la que “ha sido una evolución dentro de toda la temporada. Llegué con la lesión de la rodilla y a lo largo de la liga he cogido nivel y he disfrutado de mis compañeros dentro de la pista”. El receptor valora muy positivamente el curso a nivel coral del Feníe Energía Mallorca Voley Palma, ya que declara que “el equipo, con todas las dificultades que ha pasado, ha salido adelante. Hemos sabido hacer una familia de un equipo. Cada uno venía de su padre y de su madre, de un club diferente, y hemos conseguido unirnos y nos ha salido bien. Hemos llegado a un gran nivel”, remarca Chema.