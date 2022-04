En su primera respuesta ya ha dejado clara su ambición. Miquel Pons aspira a lo máximo en el Mundial de Motociclismo de Moto-e. “El objetivo es ganar el campeonato, estar con los de delante en todas las carreras”, ha explicado este martes en un acto celebrado en Centro Moto Palma. El piloto de Campanet, de 24 años, tiene muy buenas sensaciones. “Afronto esta temporada mucho mejor que la pasada porque conocemos el equipo y la moto. Fui el ‘rookie’ del año, pero ahora ya no lo soy y me veo más preparado física y técnicamente, el objetivo que tengo es más alto”, ha reiterado ante los numerosos periodistas que han acudido a la cita.

El mallorquín, que repite en las filas del LCR del expiloto italiano Lucio Cecchinello, viaja este miércoles hacia Jerez. Este fin de semana se inicia el Mundial, que consta de catorce carreras, en el Circuito Ángel Nieto, con el Gran Premio Red Bull de España. “Van a ser el doble de carreras y pensamos en Jerez y después ya Le Mans. Iremos carrera a carrera con la intención de mejorar cada vez más”, ha comentado Pons, que en los últimos test se sintió “competitivo” a pesar de que los primeros se los perdió porque pasó por el quirófano. Su estrategia no tiene secretos. “En las carreras ya se verá cómo estoy, se verá quién está delante y quién no. Lo importante es ser constante, no hacer ningún cero porque son difíciles recuperarlos y estar entre los cuatro o cinco primeros en cada una de ellas”, ha comentado el piloto, que la pasada campaña se subió dos veces al podio, una de ellas como ganador del Gran Premio de Catalunya.

Eso sí, Pons huye de la ansiedad que genera ponerse el listón alto. “Es que no llegarán los resultados si hay presión, no se va a ningún sitio con presión. Ya veremos hasta dónde puedo llegar”, comenta. “Esta temporada habrá mucha gente rápida, los últimos cinco clasificados del año pasado ya no están y han bajado otros pilotos de MotoGP y Superbikes, por lo que habrá mucho más nivel”, ha subrayado. Pons se felicita por el regreso de los aficionados a las gradas tras la pandemia. “Volveremos a la normalidad y sé que hay público con aforo completo y con gente en el ‘paddock’. Esto también es importante para los patrocinadores porque nos ayuda mucho a todos”, ha destacado.

Pons ha desvelado que, más allá de competir en este Mundial de Moto-e, también está pendiente de otros retos mayores: “Nuestro objetivo es llegar a Moto2. He tenido algunos contactos con equipos, es difícil y esperamos por si hay alguna lesión o baja para entrar nosotros”. “Pero hay otras posibilidades para hacer el Europeo de Moto2 y estamos a la expectativa de lo que puede llegar. Necesitamos estar activos y hacer un buen papel en el Mundial de Moto-e es importante, a ver si nos tocan a la puerta de Moto2”, ha agregado.

Por último, Pons ha aplaudido el rendimiento de los pilotos mallorquines, Joan Mir, Augusto Fernández e Izan Guevara en las tres categorías. “Están muy fuertes y les falta rematar en las carreras. Hacen un buen papel y espero que puedan estar delante. A Mir le veo entre los tres primeros en MotoGP”, ha deslizado antes de compartir una confidencia orgulloso. “Cuando vamos por el ‘paddock’ nos preguntan si en Mallorca tenemos algo diferente para entrenar por la cantidad de pilotos que hay y les respondo que tenemos menos que en la Península”, ha sentenciado.