«Esto es fútbol y el rival también juega». Con estas palabras resumió Eloy Jiménez, entrenador del Atlético Baleares, el empate cosechado por su equipo frente al Real Madrid Castilla, un resultado que dejó al albaceteño con un sabor agridulce al término del partido. «Sabíamos la dificultad que teníamos con el rival, un equipo que te exige mucho. Pudimos marcar el segundo gol, pero cuando no lo haces te pueden pasar estas cosas. No recuerdo que ellos tuvieran muchas ocasiones, hemos tenido mala suerte en el empate. Con este tipo de equipos delante, si no lo matas te pueden empatar por su talento», resumió el preparador blanquiazul.

