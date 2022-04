El Andratx afronta este domingo en Badalona (12:00 horas, Footters) un partido decisivo para la permanencia, ante un rival directo. Un solo punto separa a ambos conjuntos en la clasificación, los dos metidos en zona de descenso y con la salvación directa aún a 4 puntos para los mallorquines cuando faltan el de hoy y tres jornadas más de Liga.

Perder en Badalona dejaría casi sin opciones de salvación a un Andratx que además tendrá un ojo puesto en los resultados que se produzcan en el Brea-Teruel, Numancia-Tarazona, Huesca B-Ebro, o Terrassa-Cerdanyola. El empate tampoco solucionaría grandes cosas al once de José Contreras, pero mantendría al equipo vivo y con posibilidades de permanencia: debe recibir en casa al Europa (penúltimo y casi descendido) y al Formentera; y visitar al CD Ibiza en lo que sería una final en la última jornada de Liga.

Pero todo pasa por ganar en Badalona. No hacerlo será poner un pie en Tercera, porque la plaza de salvación estaría a 7 puntos, con 9 por jugarse. No será fácil al Andratx la tarea de sumar los tres puntos, ya que solo ha celebrado dos victorias en las últimas diez jornadas (y 3 en los últimos 17 partidos). Tampoco llega muy boyante el once catalán, con similar estadística (2 de 10) y que además ha perdido sus dos últimos encuentros.

Para este trascendental encuentro, el técnico José Contreras intentará recuperar a jugadores que tiene tocados y encontrar la forma de suplir la baja por sanción de Toni Jou, futbolista que junto al capitán Gerardo Bonet ha sido un fijo en el centro del campo. Su puesto como mediocentro defensivo podría ser ocupado por Álvaro, ya que en principio regresa Pau Pomar al centro de la defensa. En el Badalona será baja el veterano Robusté, una pieza fundamental para el técnico Javi Moreno en la defensa catalana.