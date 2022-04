La S.D. La Salle defendió el título de campeón que habían conquistado en la última edición y volvió a proclamarse campeón, en categoría prebenjamín, de la III Cala d’Or Cup de fútbol base al derrotar por 4-2 al At. Baleares, que tras tres participaciones llegaba por primera vez a la final.

En categoría benjamín, no podía debutar de mejor manera el Real Mallorca en el torneo, ya que se alzó con la victoria al imponerse por un exiguo 1-0 a un luchador Campos.

El Sant Jordi prebenjamín se llevó el título de campeón de plata al derrotar al U.D. Arenal por 1-0 y en categoría benjamín el San Pedro derrotó a la U. D. Arenal en la tanda de penaltis (2-1) tras acabar el encuentro con empate a uno.

Fueron tres días en los que se compaginó perfectamente el disfrute de los niños jugando partidos de futbol y la fiesta en la grada, ya que las aficiones con su entrega llenaron de colorido unas gradas que no pararon de animar y bailar. Uno de los atractivos fue ‘Banyetes’, la mascota del Sant Jordi, que hizo las delicias de los más pequeños y no tan pequeños, al igual que el ‘Spiderman’ del Madre Alberta; y el último día las mascotas del Serverense se unieron a la fiesta.

El torneo en categoría prebenjamín se abrió con un At Baleares-Cala d’Or, que acabó con victoria para los primeros por 8-0, y en el otro campo Es Pla y La Salle empataron a uno. En categoría benjamín los primeros enfrentamientos fueron Campos-Santanyí (4-0) y Madre Alberta-La Salle (2-1).

Primera fase y eliminatorias

La primera fase acabó con los siguientes campeones de grupo en categoría prebenjamín: At Baleares (a), San Francisco (b), Madre Alberta (c) y Felanitx(d). En categoría benjamín: Madre Alberta (a), R. Mallorca (b) y Serverense (c).

En octavos de final, el At Baleares, a la postre finalista en categoría prebenjamín, se clasificó tras derrotar al Serverense en la tanda de penaltis. En cuartos de final fue Es Pla prebenjamín que derrotó al San Francisco en la tanda de penaltis, al igual que el Santanyí al Felanitx, en categoría prebenjamín y el Arenal al Santanyí en categoría benjamín.

En las semifinales de plata el Arenal derrotó al Cala d’Or A benjamín en la tanda de penaltis, tras acabar empate a cero, mientras que el San Pedro derrotó 2-0 al San Francisco.

En categoría prebenjamín el Sant Jordi derrotó 1-0 al Ferriolense y el Arenal al Penya Arrabal B en la tanda de penaltis tras acabar el partido 0-0.

En cuanto a las semifinales oro, en categoría benjamín el R. Mallorca derrotó al Serverense 2-1 y el Campos alcanzó la final tras derrotar al Madre Alberta en la tanda de penaltis, tras acabar el partido sin goles.

Reconocimientos individuales En cuanto a los reconocimientos individuales fueron elegidos mejores porteros Sergi Ferrer (Sant Jordi prebenjamín) y Joan Reynés (Madre Alberta benjamín) y mejores jugadores Hugo Sánchez (La Salle bejamín) y Toni Roig ( R. Mallorca benjamín).

La organización ha recibido numerosas felicitaciones a lo largo de los tres días de parte de la práctica totalidad de equipos participantes, desde el acto de presentación y sorteo, que fue seguido en directo por parte de más de mil espectadores a través de la plataforma de ibred/witimtv hasta los tres días de torneo, que pudieron seguirse la mayoría de partidos por esta plataforma y que ahora, ya con tranquilidad.