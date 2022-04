Esteve Barceló: «Solamente pedimos un lugar digno para poder entrenar»

Esteve Barceló (Montuïri, 1976) ha sido reelegido como presidente del Club Atletisme Montuïri, cargo en el que lleva 20 años. Recientemente repitió como campeón de España de caza en la especialidad de perdiz con reclamo, disputado en Santa Eugènia. Y además, es campeón en lanzamiento de tella. Un deportista polivalente que se siente discriminado por el ayuntamiento de Montuïri y las instituciones de Balears. Dice que aún espera «la felicitación del alcalde de Montuïri a nivel oficial», así como por el Campeonato de España de media maratón femenino logrado por su equipo en 2018.

De familia atlética, el presidente del CA Montuïri comenzó con su padre Joan Barceló Prohens y posteriormente con su hermano Joan, que es el mayor, quienes le inculcaron su pasión por el atletismo.

Ha sido reelegido presidente del Club Atletisme Montuïri. ¿Han sido años difíciles?

Hace 21 años que soy presidente y espero cumplir las bodas de plata. Llevamos el nombre de Montuïri, pero no me siento representado por las instituciones de nuestro pueblo, porque no tenemos un lugar para poder entrenar. Lo hacemos dentro del campo de fútbol y por la calle. No podemos tener escuela de atletismo y formar atletas desde pequeños debido a eso. No tenemos horarios para poder entrenar. Cada año tenemos más fichas y este hemos batido el récord de atletas en el club. Solamente pedimos un lugar digno para poder entrenar. Un terreno con grava, allí podríamos tener a los niños seguros. No pedimos nada más. Dentro del campo de fútbol tenemos una hora tres días a la semana en medio campo y después un día con el campo entero. Con tan corto tiempo no pueden entrenar todos.

¿Cuantos títulos han ganado durante estos cuatro lustros?

Llevamos cinco años seguidos siendo campeones absolutos de Balears de cross con el equipo femenino. En hombres han sido doce títulos, también en cross. Por equipos, en mujeres hemos sido el único de Balears que ha ganado un título nacional, el Campeonato de España de media maratón en 2018 en Melilla. Y aún no hemos sido felicitados por ninguna institución (Govern, Consell y Ayuntamiento de Montuïri) por ese título. Hablan mucho con la igualdad de la mujer, pero creo que solo es propaganda ya que en este caso ni siquiera enviaron un escrito felicitando a las chicas.

Su club quiere organizar este año una carrera de media maratón de relevancia.

Sí, en el mismo circuito que hacemos los 10 Km de S’Hostal. Queremos homologarlo y traer atletas de Kenia para que la prueba tenga relevancia nacional por sus marcas. Sería el 18 de septiembre. Ya hemos solicitado que se pueda celebrar el Campeonato de Balears de la distancia. Como el 90 por ciento de circuitos de las islas no están homologados, si se hace una mínima o un récord en Montuïri serán homologados.

¿Qué pasó con los terrenos colindantes con el campo de fútbol municipal?

Que cada día teníamos que instalar el tendido eléctrico, y además se embarraban. Hablamos con el ayuntamiento y nos dijeron que hablarían con otro propietario... pero han pasado siete años y aún esperamos.

Peligro y escuchar «cosas desagradables» Un gran problema que tienen en el CA Montuïri es que al entrenar por las afueras y carretera, aparte del peligro, a las mujeres algunas veces los conductores, según manifiesta Esteve Barceló, les dicen «cosas desagradables». Por ese motivo considera «conveniente» que Montuïri tenga «unas instalaciones dignas en las que se pueda entrenar decentemente». «Aunque fuera un campo de labor abandonado, ya que hay propietarios dispuestos a cederlos», manifiesta. «Fuera de peligro y sin estar expuestos a ciertos insultos, se podría marcar un circuito en el que se desarrollara una labor de cantera con niños de la población», sentencia.

Además del atletismo, usted es conocido por ser dos veces campeón de España de perdiz con reclamo, en 2004 y este año en Santa Eugènia.

Montuïri es la feria de la perdiz más antigua de España. Yo lo gané y tuve la opción de participar en el Campeonato de España, proclamándome campeón en esas dos ocasiones, en 2004 y este año. El anterior campeón era un menorquín, y como el campeón decide que el Campeonato se haga en su provincia, por eso este año se hizo en Mallorca.

¿Es difícil adiestrar una perdiz para presentarla a un campeonato?

La verdad es que es un arte. Tienen que pasar muchos animales por tus manos para encontrar los adecuados. Si no sirven, las vuelvo a soltar. El adiestramiento dura unos dos años y para que puedan competir tienes que tener más de un animal bueno, ya que la forma o condiciones de reclamo no duran más que un mes. Si el Campeonato de España es el mismo mes de la competición de Montuïri, el mismo animal no sirve porque ya está pasado de forma y no la recupera.

Para que los lectores tengan una noción del trabajo de adiestrador, ¿cómo se hace?

Voy tres veces al día a verlas para que se acostumbren a mi presencia y a la gente. Se les da varias veces muy buena comida al día, poca cada vez. Cuando es el momento adecuado las pongo en un pequeño corral y allí empieza el momento de que se haga como si fuera un concurso. Y miro de corregir defectos, que algunas veces funcionan y otras no.