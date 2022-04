Carta a Marc Gasol

Benvolgut senyor Gasol, Des d’aquest petit racó, Sa nostra Roqueta, li volem donar les gràcies pel que ha fet aquest cap de setmana pel nostre esport. Per ventura no és del tot conscient. Està acostumat a jugar davant molts espectadors, moltíssims, però gràcies a vostè a Ciutat va passar el que no succeïa des de feia molt de temps, massa. Diuen que la capacitat del Palau és de 5.000 persones. Si és cert, dissabte n’hi havia 5.001. Simplement, ple.

No el podem enganyar. Aquests darrers mesos la quantitat d’aficionats que han acudit a veure i a animar el seu equip, el Palmer Palma, mai no s’ha aproximat a aquesta xifra, ni de bon tros. És vostè qui va omplir el Palau, la seva trajectòria, els seus èxits esportius, les seves medalles, el seu anell, el seu llinatge... Gràcies. Ara bé, no es podrà queixar. El club i la Federació de les Illes abans del partit van reconèixer amb uns modestos obsequis la seva exitosa travessia pel bàsquet mundial i tot Son Moix el va aplaudir.

Vostè no va decebre. Va fer un bon partit. Encara que els anys pesen, és un jugador diferencial, d’altra categoria. 27 punts, 9 rebots, 3 assistències, 8 faltes rebudes i 38 de valoració són números de jugador destre, de crack. Però els que sí van semblar poca cosa – tots esperàvem més – van ser els seu col·legues. N’Urtasun va convertir 1/6 en triples, un 16% (portava un 40%); en Sabat, 0/6 en tirs de 3 (la seva mitjana, un 39%); en Vecvagars, 0/3 en llançaments de llarga distància (duia un 28%), en Franch, 0/6 en tirs de camp, quan ell s’aproximava al 40% i en Fjellerup, que va fer un partit per oblidar, que va restar més que sumar, 2/12 també en tirs de camp (superava el 45%) i -3 de valoració; el fantasma del passat no el va perdonar.

Els nostres, van donar la cara, orgullosament la cara. Va voler aprofitar-se del grandolàs Pavelka – el va castigar des de 6,75 –, però la seva intimidació defensiva i la seva puntual espectacularitat són inqüestionables. Què me diu del jove Kostadinov? Quin gran partit va fer! Punts, rebots i defensa, perquè el va defensar a vostè i li va crear problemes. I en Robert? El coneixeu bé. El triple se li va negar, però, com sempre, generós en l’esforç i en la feina, un excel·lent jugador d’equip. Què li va semblar el “nostre” Joan Feliu? A principi de temporada no era un jugador de LEB; ara és d’Or. Fa goig veure’l jugar. No s’equivoca. Incansable. Treballa tots els segons de tots els entrenaments i de tots els partits. I la parella d’americans? En Van Beck va jugar menys de l’habitual. Diuen que tenia molèsties físiques. No va ser el seu millor partit –“només” va anotar 12 punts –, però ha de reconèixer que amb la pilota amb les mans és un perill. I en Brown? No ho puc negar, a moments perd el cap i les seves ganes de ser determinant el porten a l’errada. Ara bé, és capaç de “matar” qualsevol rival. Li agrada ser protagonista, no li fa por la responsabilitat. Dissabte va contribuir de manera decisiva en la victòria. L’altre Marc, en Peñarroya, sortia d’una lesió. Es va provar. La seva estadística no va ser bona, però els tècnics – una bona notícia – l’han recuperat. Un jugador més en la rotació i que, si torna al nivell que va demostrar abans de la torçada de peu que va patir, ha d’ajudar molt. I el capità? En Pol Figueras? Mereixia un triple com el que va convertir quan quedaven 6 segons i el marcador convidava a la pròrroga. Un jugador amb determinació i determinant. El coneixeu bé. La defensa que li vau aplicar li negava la seva dreta. Malgrat això, se’n va sortir bé. Director, líder i punts decisius.

Va reconèixer, quan va acabar el partit, que no entenia com aquests jugadors, aquest Palmer Palma, ocupen posicions de descens. Ai, Marc! La lliga és molt llarga, hi passen moltes coses i no totes han estat i són bones i positives.

Voldria aprofitar aquesta carta per convidar-lo de manera formal. Ens agradaria molt que la temporada que ve tornés a Son Moix. Si accepta i torna, això significarà que vostè continua lligat com a jugador al seu Bàsquet Girona i que el Palmer Alma Mediterránea Palma haurà salvat la categoria. Segur que si repeteix, tornarà a omplir i li promet que li farem un altre obsequi.

Atentament,

Un aficionat

Ciutat de Mallorca, 18 d’abril de 2022.