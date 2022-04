El Palma Futsal perdió en el último suspiro ante el Movistar Inter en un partido que empezó ganando, con el gol de Tomaz, y que vio cómo se quedaba sin nada tras un tramo final en el que los madrileños estuvieron más acertados, con el gol de Raúl Gómez a solo 22 segundos para el final (1-2). Todo un contratiempo para los de Antonio Vadillo, que suman su tercera derrota seguida, entre Liga y Copa de España.

Luchando de tú a tú con los grandes del fútbol sala español, el cuadro balear quería retomar el camino de la victoria ante su gente. Los enfrentamientos entre ambos equipos suelen ser igualados desde hace ya varias temporadas y este arrancó siguiendo esa misma tónica. Aunque, eso sí, eran los de Vadillo los que llevaban la iniciativa de un juego que, a medida que fueron pasando los minutos, ganó intensidad.

Fue Eloy el primero en avisar con un disparo que no logró coger puerta. Contraatacó Movistar con una peligrosa acción de Pol Pacheco que superó a Fabio con una vaselina, pero apareció Eloy Rojas para sacar el disparo bajo palos. El Palma Futsal volvería a dar réplica cuando Nunes envió el balón a la madera. Fue la ocasión más clara de unos primeros minutos de locura.

El partido rebajó intensidades y Movistar aprovechó para intentar meter mano a los de Vadillo, aunque los baleares se mostraron muy solventes en defensa. Aun así, el Palma Futsal volvió a la carga y empezó a atacar la portería rival y, en una de ellas, llegaría el gol. Jugada en banda de Nunes, que encuentra espacio para disparar. El brasileño lo intenta, Jesús Herrero repele pero deja el rechace muerto en el interior del área, donde Tomaz fue el más listo de la clase para anticiparse y enviar el balón a la red y adelantar al equipo mallorquín en el partido. A partir de ahí, el Palma Futsal quiso disminuir el ritmo del encuentro, y así lo hizo.

Los de Vadillo se sentían cómodos en la pista, con fluidez en ataque y fuertes en defensa. La primera mitad tuvo un arreón en el último minuto en el que tanto Inter como Palma gozaron de una oportunidad cada uno para mover el electrónico, pero ambos equipos se irían a vestuarios con un 1-0 que hacía justicia por lo visto sobre el parqué.

La segunda mitad se antojaba difícil para un Palma Futsal que había desplegado un gran juego en el primer tiempo, pero que era consciente del peligro de su rival. Aun así, los de Vadillo salieron con la misma actitud y plan de juego, es por ello por lo que al poco tiempo de reanudar el partido Gordillo ya tuvo una buena oportunidad. A pesar de ello, el cuadro balear vio cómo el encuentro se igualaba tras el gol de Eric Martel. Movistar Inter logró establecer el 1-1 con un disparo del jugador interista que entró llorando en la meta balear tras pegar en un defensor.

El gol no cambiaría la hoja de ruta de un Palma Futsal que siguió insistiendo en la portería rival, pero Herrero hizo acto de presencia. Eloy Rojas, Nunes o Cainan eran los jugadores más incisivos por parte de los mallorquines, quienes hicieron trabajar al meta interista.

En fase defensiva, los de Vadillo no sufrían mucho, ya que mayoritariamente el juego transcurría en pista contraria, aunque las contras de Movistar sí eran peligrosas. De hecho, Igor Carioca estrelló un balón a la madera en unos minutos en los que los interistas subieron líneas.

A pesar de ello, el Palma Futsal recuperó terreno y volvió a insistir en la portería contraria. Aun así, golpe para los baleares. Chaguinha se tenía que retirar lesionado con molestias en el gemelo. Los locales siguieron siendo superiores, pero las aproximaciones no se convertían en gol. Tino Pérez apostó por el portero jugador, con Cecilio como quinto hombre, y ahí llegaría el mazazo para el Palma Futsal. Tras dos minutos aguantado férreamente el cinco para cuatro, a falta de 22 segundos para el final, Raúl Gómez marcaría el segundo de Movistar. El cuadro balear ya no tuvo tiempo para reaccionar y encajó una dura derrota.

PALMA FUTSAL: Fabio, Chaguinha, Eloy Rojas, Nunes y Mancuso. También jugaron Tomaz, Marlon, Neguinho, Cainan y Gordillo.

MOVISTAR INTER: Herrero, Boyis, Cecilio, Eric Martel y Pol Pacheco. También jugaron Raúl Gómez, Raya, Rafa López, Guilhermao, Machado e Igor Carioca.

GOLES: 1-0 Tomaz (min. 13); 1-1 Eric Martel (min. 24); 1-2 Raúl Gomez (min. 40).

ÁRBITRO: García-Donas y Bernardo Simón.

T. AMARILLAS: Amonestaron a Eloy Rojas por parte del Palma Futsal y a Jesús Herrero por parte de Movistar Inter.

Antonio Vadillo: «Duelo perder así, lo más justo hubiera sido un empate»

Antonio Vadillo no ocultó su frustración por la derrota ante el Movistar Inter. «Duele perder así porque ha sido un partido muy igualado, lo más justo hubiera sido un empate, pero este deporte no entiende de justicia. En un error nuestro en la última acción, y con una falta por hacer, un equipo como el Movistar Inter lo aprovecha», analizó antes de ir más allá. «Nos quedamos con sabor amargo de la derrota y la recaída de Chaguinha y a ver si cambiamos esta dinámica, sobre todo de lesionados. Lástima que en la primera parte no ampliáramos el marcador, en estos partidos tan igualados es muy importante acertar en los detalles», finalizó.