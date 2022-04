El Espanyol, en sub 11; el Barcelona, en sub 13; el Real Mallorca, en sub 14, y nuevamente el conjunto blaugrana, en sub 15, se proclamaron este domingo campeones de la East Mallorca Cup 2022, celebrada en los campos de Cala Millor, Son Servera, Porto Cristo, Sant Llorenç des Cardassar, Artá y Na Capellera.

El prestigioso torneo de fútbol base internacional coronó a sus campeones en una jornada que cerró los cinco días de torneo, en el que participaron noventa equipos y cerca de 1800 jugadores en edades comprendidas entre los 10 y los 15 años. La gran noticia del torneo, sin duda, fue el triunfo de un equipo mallorquín. El Real Mallorca, en edad sub 14, se proclamó vencedor tras imponerse por 0-1 al Selectivo Veracruz de México con un gol de Jonathan Salmerón en el minuto 29 del partido. El equipo rojillo hizo vibrar a la hinchada que se dio cita en el campo de Cala Millor. En la categoría sub 11, el Espanyol derrotó al Barcelona en la tanda de penaltis, después de que el partido acabara en empate a 2. Por el Barça marcaron Marc Jorquera y Johan Oriol, y por el Espanyol lo hicieron Ferrán Mendoza y Daehan Lee. La suerte de los penaltis favoreció al equipo perico, que celebró efusivamente el triunfo. En sub 13, el Barcelona se impuso con claridad (5-0) a un Sherman Cárdenas de Colombia muy defensivo. El equipo catalán dirigido por Albert Puig, ganó gracias a los goles de Genis Clua (2), David Obbina, Michal Zuk y Raúl Expósito y demostró su superioridad. En sub 15, otra vez el conjunto blaugrana derrotó al Athletic de Bilbao por 0-3, con goles de Xavi Espart, Óscar Gistau y Guillem Fernández. El equipo catalán de Pol Planas tuvo más acierto ante la portería del rival vasco que dirigió Ander Alañá.