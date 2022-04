Volvió a tropezar con la misma piedra el Feníe Energía Mallorca Voley Palma en su visita al pabellón Javier Imbroda (3-0). El Melilla Sport Capital se ha convertido en los últimos doce meses en la horma del zapato del equipo de Ciutat apeándole el pasado curso de los cuartos de final del play-off por el título y este año en las semifinales de la Copa del Rey y de nuevo del play-off de la Superliga.

El conjunto norteafricano no hace prisioneros en su feudo y hoy tampoco ha dado opción alguna a los pupilos de Abel Bernal, que no han sido capaces de arañarle un solo set al campeón del torneo del KO en toda la serie que se inició hace siete días en Son Moix (0-3). Precisamente no fue muy diferente el guión del segundo encuentro.

No entró cómodo al partido el Feníe Energía, a remolque en el tanteo (9-6, 17-12 y 25-18), para ceder la primera manga tras 26 minutos de duración. Melilla volvió a encontrar como frenar a Rodrigo Pernambuco, que se quedó en tan solo trece puntos anotados con seis errores en ataque y tres de servicio al tener que asumir más riesgo de lo habitual.

El bloqueo del conjunto que dirige Salim Abdelkader anuló también muchas de las opciones de ataque visitantes ya de entrada en el segundo acto (4-0). Melilla conectó nueve bloqueos, tres de los cuales llevaron la firma de Maxi Scarpin, además de otros dos de Javier Monfort y Jean PascalDiedhou. El Feníe se diluyó viendo como su desventaja se disparó hasta los dos dígitos (22-12) antes de ceder la manga en 24 minutos (25-16).

No fue hasta el tercer set que los isleños se vieron por primera vez por delante en un tanteo (8-9 y 11-12). Un parcial de 5-0 con el turno de servicio de Monfort encarriló el destino de la manga, el encuentro y la eliminatoria. El Feníe Energía solamente pudo salvar dos puntos de partido antes de que Melilla (25-21) sellara el billete para su primera final del play-off y tener a tiro el doblete este curso.

El consuelo para los hombres que dirige Bernal reside en que, a pesar de no haber podido competirle de tú a tú al gran favorito, la progresión del equipo en la segunda vuelta les ha permitido acabar entre los cuatro mejores. El destacado papel del siete titular puede provocar que el de ayer en Melilla fuese la última actuación con la camiseta verde y azul de jugadores que no han pasado desapercibidos entre los clubes más poderosos de la Superliga.

Ficha técnica 3 - Melilla Sport Capital: Diedhou (6), Riganti (0), Monfort (10), Scarpin (8), Martina (10), Giustiniano (7) y Ferrera (líbero). También jugaron: García (0), Luengas (1) y Tahiri (0). 0 - Feníe Energía Mallorca: De Carvalho (9), Pernambuco (13), Giménez (6), Bernal (3), Sánchez (0), Cairús (5) y Ruiz (líbero). También jugó: Wu (0). Árbitros: Rafael González Tabares (principal) y María de las Olas Rodríguez Machín. Parciales: 25 / 18 (26’)

25 / 16 (24’)

25 / 21 (26’)