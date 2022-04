La emotiva historia del Disport FC, campeones de Liga con parálisis cerebral

"La felicidad continúa en el cuerpo", reconoce Iñaki Requena. "Hace unos días iba al trabajo y en la radio hablaban del éxito del Barça femenino: que han hecho pleno de triunfos, que han ganado el Pichichi, el Zamora, etcétera. Y por un momento yo me dije 'están hablando del Disport, de nosotros'. Luego aterrizas en la realidad y piensas 'hostia, es muy muy meritorio lo que han hecho, y por fin se habla de ellas, pero a ver cuando nos toca a nosotros'. Nadie va a hablar de nosotros", suspira.

Es el entrenador del Disport FC, un equipo de fútbol para personas con parálisis cerebral de Pallejà (Baix Llobregat) que hace justo un mes ganó la Liga Nacional de fútbol-7. A sus jugadores, Iñaki les repite casi a cada instante 'Bidea da gailurra'. En euskera significa 'la cumbre es el camino'.

"Disfrutar el camino"

"Lo importante no es llegar arriba, es disfrutar el camino. Cada momento es una pequeña victoria para chavales que no lo han tenido fácil para jugar a fútbol, y que por fin lo han logrado. Ahora que tienen esta oportunidad la agarran, la disfrutan a tope, con una intensidad brutal y una pasión tremenda", dice Iñaki. Sus dos hijos, Aketza y Eder, alzaron el trofeo con él. Aketza fue el pichichi: "He hecho 15 goles y 10 asistencias".

"Pero eso, como el título, es lo de menos", matiza. La victoria futbolística no es la más importante. Su sonrisa se desvanece al retroceder. Nació con 28 semanas. Con 935 gramos. Comenzó a jugar al fútbol de pequeño. "En equipos normalizados. Mi discapacidad es casi imperceptible, pero aunque no se note me hacía correr menos y chutar más flojo. La experiencia no fue buena. Los entrenadores no contaban conmigo. Muchas veces se me echaba la culpa de las derrotas. No disfrutaba. Te apartan, confías menos en ti, cae la autoestima, te sientes invisible. Y acabé dejando el fútbol. Dejé de hacer deporte", añade.

Olvidado en el colegio

A David Trepat, portero del Disport y Zamora de la liga, no le pasaban el balón en el colegio. "Jugar al fútbol en el patio era imposible. Era una quimera", recuerda David. Él padece diplejia: una afectación motora en las dos piernas. "Estoy más afectado que otros", explica. "Tengo mal las dos piernas. Nunca me planteé jugar en un equipo normalizado. De niño ves lo que hay, sabes qué puedes hacer y qué no", admite.

El deporte, según apuntan desde el Disport, es muy beneficioso para las personas con parálisis cerebral en el plano físico, para mejorar su calidad de vida. "Es una herramienta de rehabilitación súper buena. En lo físico y, sobre todo, en lo social. El fútbol es una terapia", acentúa Aketza.

"Aquí disfrutamos, lejos del rechazo. No lo hemos tenido fácil en la vida" Aketza - Pichichi del Disport FC

"Aquí todos somos iguales, importantes, una familia en la que todos nos ayudamos y protegemos", destaca, subrayando la necesidad de protegerse del exterior. E insiste: "Aquí disfrutamos, lejos del rechazo. No lo hemos tenido fácil en la vida". Su padre recoge el testigo: "Están acostumbrados a ser cuidados siempre, a que siempre estén pendientes de ellos. Aquí tienen la oportunidad de cuidar a los demás, a chavales como ellos. Eso es importante: sienten que no siempre son los que tienen que ser asistidos, que ellos también pueden aportar mucho. Ser útiles".

"Me siento realizado"

David, el portero, argumenta que "la victoria está muy bien, y siempre tendremos la medalla, pero dentro de 20 años lo que recordaré es que fui un afortunado por tener un espacio para jugar al fútbol". "Somos unos afortunados", reitera David, considerado jugador de clase 3, la más baja: "Hay unas reglas para equiparar discapacidades: todos los equipos deben tener un jugador como yo. Esto te hace sentir igual a otros". "Aquí me siento realizado. Ves que tienes un equipo y siete tíos que saldrán y se romperán la cara por ti", dice David. Antes no lo había sentido nunca. "Aquí podemos soñar", añade.

"Muchas veces piensas 'hostia, me ha tocado a mí ser padre de un niño discapacitado', pero aquí ves que no eres el único. Y entiendes que en esta sociedad todos tenemos alguna discapacidad, aunque no sea física" Iñaki Requena - Entrenador del Disport FC

Para ellos, el césped representa la felicidad. La calle, la tristeza. La condescendencia se clava como un puñal. "Duele. Duele", apunta Aketza con crudeza. Habla David: "Ya me he acostumbrado, con 28 años, a que los niños me miren por la calle. Es normal. Pero también me miran adultos. Aún falta avanzar mucho a nivel de inclusión". "La inclusión no se debe predicar, se debe practicar", reivindica David, aburrido de los 'ay, pobrecito'.

Esquivando obstáculos

Antes de despedirse, Iñaki, el técnico, vuelve a coger la palabra: "Aman lo que hacen". "No quieren transmitir lástima ni pena. No quieren ser más que nadie, pero tampoco menos: simplemente como los demás", enfatiza Iñaki. "Llevan toda la vida esquivando obstáculos. Son expertos en esto. Y en el fútbol olvidan lo que les repite la sociedad: que tienen que estar apartados", afirma.

Suspira. Coge aire. Y sigue: "Cuando superas la etapa de la aceptación y asumes la situación de tus hijos les ves sufrir. Son invisibles más veces de las necesarias, y que encuentren un sitio donde ser felices es una satisfacción tremenda". "Muchas veces piensas 'hostia, me ha tocado a mi ser padre de un niño discapacitado', pero aquí ves que no eres el único. Y entiendes que en esta sociedad todos tenemos alguna discapacidad, aunque no sea física", concluye Iñaki.