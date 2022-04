Penalti claro de Reinildo a Maffeo, no tanto en Madrid

No, no y no. Los tres tertulianos de Movistar, que analizaron la jornada futbolística del sábado, lo tuvieron claro. No fue penalti el pisotón del mozambiqueño Reinildo a Maffeo. El pie del jugador del Atlético de Madrid impacta primero en la pelota y, por la inercia, se encuentra con la pierna del defensa del Mallorca. Eso es lo que vieron en la capital del Estado. Aquí se ha visto de forma muy diferente. Con el árbitro Munuera Montero perfectamente situado, vio lo que desde el campo y después en la televisión de observó de forma meridianamente clara: el pisotón existe, y que el jugador del Atlético hubiera tocado antes el balón no quiere decir que no cometiera infracción.

Lo cierto es que el penalti hizo justicia porque si alguien buscó la victoria, es verdad que a partir del cuarto de hora de la segunda parte, ese fue el Mallorca. Que el equipo de Simeone ofreciera una imagen lamentable, con la mente más puesta en el Manchester City que en su rival del sábado, no quita ningún mérito al colectivo de Aguirre, que si algo tiene claro es que, para lograr la permanencia, lo primero que tiene que hacer es poner el candado a la portería. El equipo juega ahora más junto, formando un bloque granítico que se atraganta a los rivales. El Getafe tuvo que recurrir a un penalti polémico para batir a Sergio Rico, y ni Griezmann, ni Luis Suárez ni Carrasco pusieron una sola vez en apuros al guardameta mallorquinista. Lo del sábado fue un primer paso para la salvación, pero todavía queda mucha tela por cortar. Desafortunado Aguirre. Flaco favor le hizo el técnico mexicano a los dirigentes del Mallorca, que sorprendentemente, por lo inhabitual, pusieron el grito en el cielo por el penalti señalado por Mateu Lahoz a Russo en el Getafe-Mallorca. Pues bien, Aguirre, sin que nadie le preguntara, dijo tras la victoria ante el Atlético que el central argentino sí había cometido penalti. Lo que se demuestra con sus palabras es que existe una evidente falta de sintonía entre el entrenador y la cúpula del club. En ocasiones es mejor callar para no entorpecer la política de la institución, equivocada o no. Por contra, y con la misma sinceridad, Aguirre estuvo atinado a la hora de explicar la suplencia de Kubo ante el Atlético. Cualquier otro entrenador hubiera argumentado razones técnicas o de otro tipo, pero no Aguirre que, sincero, dijo que el japonés no le había gustado en el último entrenamiento. Empezamos a saber cómo se las gasta el nuevo técnico bermellón, y mejor que nadie los jugadores. El ascenso del filial, una gran noticia. El Mallorca B es desde ayer nuevo equipo de Segunda RFEF. Es lo mínimo que se le puede pedir a un filial de un equipo de Primera División. Con Kohlberg en el palco, los chicos de Julián Robles golearon al Manacor y lograron de forma brillante el objetivo. Si el Mallorca quiere nutrirse de jugadores de la cantera, el equipo nodriza debe estar por lo menos en la Primera RFEF. El Atlético Baleares también tiene motivos para la celebración. El equipo femenino logró ayer el ascenso a Tercera RFEF con todo merecimiento. Ahora falta que el primer equipo masculino le imite.