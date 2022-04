Fernando Alonso ha continuado con su racha de infortunios en el GP de Australia de Fórmula 1. Si tras la carrera de Arabia, en la que su Alpine le dejó 'tirado' a quince vueltas del final, el asturiano lamentaba que a estas alturas sumar solo 2 puntos era un pobre bagaje, después de terminar último en Albert Park, su casillero no se ha movido y Fernando ha reconocido que "no hay palabras" para describir lo que siente. Más aún teniendo en cuenta que su monoplaza estuvo entre los más rápidos en los libres del viernes y que la pole se le escapó por un nuevo fallo hidráulico cuando rodaba en los mejores cronos en Q3. Además, su estrategia de carrera también ha comenzado dando resultado y Alonso ha estado cerca de los puestos de cabeza hasta la salida del segundo coche de seguridad.

El bicampeón ha decidido arrancar con un juego de neumáticos duros y no ha parado con el primer safety car. Ha continuado hasta la vuelta 41, cuando rodaba cuarto. Desde ahí, ha caído a la 14ª plaza y al volver a pista se ha encontrado con un tren de coches liderado por Gasly. Al final no solo no ha podido remontar, sino que ha bajado hasta al 17ª y última posición.

"Sin palabras, para ser sincero", ha dicho Fernando ante los micrófonos de DAZN F1. "Es difícil de aceptar cómo está yendo todo en el camino incorrecto. Solo llevamos tres carreras y el campeonato es muy largo, por lo que espero que la suerte vuelva en las próximas citas".

"Creo que tendremos más suerte pronto, pero por el momento perdimos una sexta posición en Bahrein, otra sexta o séptima en Arabia Saudí y sin el problema de ayer en la crono, el podio era muy fácil con Max Verstappen fuera", ha resumido Alonso.

"Creo que habríamos sido más rápidos que Mercedes, y George Russell está en el podio, así que perdimos una gran oportunidad", ha añadido el asturiano, que ha reconocido que pese a los problemas técnicos del Alpine este fin de semana, se ha encontrado muy cómodo al volante: "El coche fue bien, empezamos con el duro, la estrategia contraria, así que nos costó un poco mantener la posición, y cuando el medio empezó a caer. Ahí empecé a pensar que la sexta o séptima plaza era posible, el ritmo estaba ahí. En la estrategia, la idea ser ir al duro y medio, que es lo que intenté, parando en la vuelta 22 o 24, pero un coche de seguridad reagrupó al grupo y tuvimos que decir adiós a la estrategia", ha detallado.

Tras su parada, Fernando ya no ha podido hacer nada para recuperar: "Era difícil, porque cuando estás en un uno contra uno puedes pasar con el DRS, pero cuando hay cuatro coches, todos abriendo el DRS, era imposible. No podemos mirar hacia atrás, y en Imola tenemos otra oportunidad", ha zanjado.