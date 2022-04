La sequía del Real Mallorca también es de goles

Uno de los problemas del Real Mallorca, uno de los tantos que tiene, es su sequía de cara a portería. Una realidad que se ha acentuado, si cabe todavía más, durante las últimas jornadas. En cinco de los últimos siete partidos el conjunto bermellón no ha conseguido perforar la portería rival, y el rédito de los cuatro tantos que ha anotado en los otros dos encuentros no han reportado tan siquiera un punto. El problema en la zona ofensiva no es nuevo, pero se ha agravado si cabe todavía más durante el último mes y medio.

La crisis del equipo bermellón arrancó el pasado 20 de febrero en el Villamarín. Muriqi consiguió neutralizar el tanto inicial de Álex Moreno, pero una mano de Battaglia en el minuto 82 tiró por tierra todo el trabajo del equipo. Tras el encuentro frente al Betis, el Mallorca sumó dos jornadas sin mojar. Cayó en Son Moix frente al Valencia por un tanto de Paulista en el minuto 3 (0-1) y volvió a hacer lo propio, también en su feudo, frente a la Real Sociedad (0-2), en esta ocasión por las dianas de David Silva y Merino. En la jornada 27, el Celta acabó reinando en la locura de Balaídos. El Mallorca llegó a anotar tres tantos (Gio, Aidoo en propia y Salva Sevilla), sin embargo estos no le sirvieron para tan siquiera rascar un empate frente a los gallegos (4-3). La crisis de goles y resultados se acentuó en la jornada siguiente, al encajar tres goles frente al Real Madrid (0-3). Luego llegarían los partidos ante el Espanyol (1-0), la destitución de Luis García y el aterrizaje de Aguirre y su debut frente al Getafe (1-0). Siete partidos, 0 puntos, 4 goles a favor y 14 en contra. A día de hoy el Real Mallorca es el tercer equipo que menos tantos ha anotado en lo que va de curso. Sus 26 dianas en 30 jornadas no promedian ni un solo tanto por partido (0,86). Solo Alavés, con 24, y Cádiz, con 25, aglutinan peores registros. El máximo goleador del conjunto bermellón es, con cuatro dianas, Salva Sevilla. Todos los goles del almeriense nacen, para más inri, desde el punto de penalti. Con tres tantos se sitúan Dani Rodríguez y Ángel, y con dos aparecen Vedat Muriqi y Fer Niño. Abdón, uno de los cinco delanteros del conjunto bermellón, suma un único gol a estas alturas del campeonato, mientras que Hoppe, el otro atacante, todavía no ha sido capaz de estrenarse en la liga española. Entre los cinco puntas suman 8 tantos, uno menos de los que llevaba hace dos temporadas en Primera Ante Budimir a estas alturas del campeonato. Con la llegada de Javier Aguirre, el problema de la sequía goleadora no parece que se vaya a solucionar. Frente al Getafe el mexicano salió con un equipo ultradefensivo y durante los 90 minutos el Mallorca contabilizó un solo remate entre los tres palos, de Fer Niño y atropellado al inicio de la segunda parte. Aunque el entrenador mexicano no siempre juega un fútbol tan conservador, lo cierto es que va a ser muy complicado sacarle de ese esquema cuando el Mallorca juegue fuera de casa o lo haga ante rivales de la parte alta de la tabla. El ‘Vasco’ optó en el Coliseum por alinear dos puntas de inicio-Muriqi y Fer Niño-, pero el problema radicó en que a ambos no les llegó ni un solo balón en condiciones. El Mallorca se mostró seguro en labores defensivas y achicó balones con frescura hasta la expulsión de Russo, una losa que supuso un antes y un después en el equipo. Con diez, Aguirre, que había dado entrada a Ángel en la segunda parte, siguió manteniendo a dos delanteros, pero si el equipo ya había dado pocas alegrías en labores ofensivas durante la primera parte, dio si cabe todavía menos. Una asignatura pendiente, la del gol, que tiene difícil solución.