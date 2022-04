Hará bien el Mallorca en olvidar cuanto antes lo sucedido el sábado en Getafe con Mateu Lahoz, la severa expulsión a Russo por un penalti que el árbitro no vio pero sí el VAR, y que condicionó el partido al dejar al Mallorca con diez con media hora por delante. Y sobre todo, el «me debes una» que le dijo a Enes Ünal en el túnel de vestuarios, en el descanso, cuando dio a entender que, tras revisar las imágenes, le perdonó la expulsión. El colegiado valenciano, que pasa por ser uno de los mejores del fútbol español, estuvo desafortunado en el terreno de juego y fuera de él. En el campo por valorar de igual manera un codazo del turco del Getafe que una protesta, la de Russo, el origen de su expulsión en la segunda parte. En este punto hay que entender el «me debes una», que nunca debió decir Mateu ante toda España, y que le ha dejado en muy mal lugar.

Todo este culebrón está muy bien

pero que los árboles no nos impidan ver el bosque. La realidad, más triste que nunca, es que el Mallorca no carbura. Ni con cambio de entrenador, ni de sistema, ni de jugadores, ya que, de forma obligada, muchas fueron las novedades en Getafe en el debut de Javier Aguirre en el banquillo. Si no fuera porque el próximo sábado visita Son Moix el Atlético de Madrid, que llega nada menos que con siete victorias consecutivas, se podría decir que el Mallorca ha tocado fondo. Pero la situación puede empeorar todavía más por las pésimas sensaciones que ofreció el equipo en el Alfonso Pérez.

Aunque no queda mucho,

habrá que darle algo de tiempo a Aguirre para que ponga en práctica su ideario. Pero no le quedará otra que exponer mucho más de lo que ofreció en su estreno. El Mallorca necesita ganar partidos, sumar de tres en tres en su desesperada lucha por la permanencia y, jugando como el sábado, sin tirar ni una sola vez a puerta -el Getafe pudo jugar sin guardameta- va a ser imposible. El partido fue, además de pésimo, decepcionante y, como muy bien dijo Maffeo al final, es obligado hacer autocrítica, dejarse de excusas y -esto es cosecha propia- olvidarse del arbitraje para centrarse en lo que realmente importa.

Palma Futsal, la historia de siempre.

Una temporada más, el conjunto mallorquín ha visto frustrado su deseo de conquistar la Copa de España. Llegaba en buen momento ante el Movistar Inter más mediocre de los últimos años, pero a los siete minutos el equipo de Vadillo ya perdía 3-0, al descanso 5-1. Incomprensible en unos jugadores que afrontan esta competición como uno de los grandes objetivos de la temporada. Por supuesto, se puede perder, pero ni el 5-4 final maquilla un mal papel del equipo.

91.553 espectadores.

Ha sido, sin duda, una de las grandes noticias de la semana pasada, si no la más importante. El Camp Nou registró el miércoles la mejor entrada de la historia en un partido de fútbol femenino, el Barça-Real Madrid de la Liga de Campeones. Una cifra impensable hace escasos meses y que no hace más que ratificar el cada vez más creciente interés por el fútbol femenino. Con la mallorquina Patri Guijarro en el campo, y Mariona Caldentey y Cata Coll, lesionadas, en la grada, hay un antes y un después de este partido.