Arranca la era Aguirre en el Real Mallorca

Javier Aguirre regresa a LaLiga y lo hace al rescate del Real Mallorca. El entrenador mexicano, de 63 años, tiene nueve finales por delante para cambiar el rumbo del equipo. Nueve partidos en los que el conjunto bermellón está obligado a despertar y salir de la zona de descenso. Y en este camino, el Getafe es la primera piedra.

El Coliseum Alfonso Pérez acoge este mediodía (14 horas / Movistar) un partido vibrante entre dos de los equipos que están metidos en la lucha por la permanencia. Con dinámicas muy negativas ambos, pero sobre todo con muchas ganas de revertir la situación, Getafe y Mallorca miden fuerzas en un duelo de necesidades en el que los madrileños lucharán por poner tierra de por medio con las posiciones de descenso y los mallorquines, por salir del pozo en el que quedaron sumergidos tras encadenar su sexta derrota frente al Espanyol.

Luis García ya es cosa del pasado. Javier Aguirre ha aterrizado en el vestuario bermellón para levantar el ánimo, revertir la situación y cambiar la dinámica de un equipo que no levanta cabeza. No se espera una revolución sobre el verde, entre otras cosas porque el mexicano no tiene tiempo para hacerla, pero sí que el nuevo preparador impregne en el equipo su toque personal. El ‘Vasco’ es especialista en debuts en LaLiga. Nunca ha perdido un partido con el equipo con el que se ha estrenado, y a esta y a otras estadísticas se agarra Aguirre para afrontar con optimismo su primer partido al frente del conjunto bermellón.

El mexicano no quiso ayer, y tampoco en el día de su presentación, desvelar el sistema por el que apostará para jugar con el Mallorca, de ahí que todo alrededor de su primer once sea una incógnita. Partiendo de una portería, donde otra vez Reina parece llamar a la puerta, siguiendo por una línea defensiva que pende de un hilo por las numerosas bajas y llegando a una zona ofensiva donde habrá que ver si Muriqi tiene que buscarse la vida solo o encontrará respaldo en un segundo punta.

El primer trago frente al Getafe lo tendrá que pasar Aguirre con series problemas en la zaga. Sin Jaume Costa ni Raíllo, ambos sancionados, este jueves se conoció también la lesión de Sedlar, quien en el peor de los casos se perderá lo que resta de temporada. A estas bajas, cabe sumar las dudas de Ángel y Oliván, ambos tocados, y la fatiga con la que llegan todos los internacionales.

Enfrente, el Getafe solo tiene una renta de tres puntos respecto al cuadro bermellón. Una derrota podría complicar la existencia a un equipo sin suerte en las últimas jornadas. Pese a competir bien casi siempre, acumula seis duelos sin ganar (Atlético de Madrid, Cádiz, Alavés, Espanyol, Valencia y Athletic) con cuatro empates y dos derrotas. Quique Sánchez Flores no podrá contar con Cuenca, que tendrá que cumplir un partido de sanción y tampoco con el checo Jakub Jankto, expulsado en el mismo encuentro. Además, tampoco podrán jugar por lesión Jaime Mata y Víctor Machín ‘Vitolo’.

Andy Kohlberg El presidente estará presente en el Alfonso Pérez

El presidente Andy Kohlberg estará presente hoy en las gradas del Coliseum Alfonso Pérez. Tras algo más de tres meses de ausencia, el mandatario bermellón representará al club en el partido frente al Getafe. Tras el encuentro, Kohlberg viajará a la isla, donde seguirá muy de cerca los primeros pasos de Javier Aguirre al frente del equipo. El presidente se quedará, al menos, hasta el encuentro ante el Atlético de Madrid.