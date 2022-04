Con cuatro plazas ya adjudicadas para el ‘Gran Premi Nacional’ del próximo 22 de mayo –en favor de Je Reve de Toi, Juri de Font, Joker Caraian y Joker Star–, el ‘Premi Institut de l’Esport Hípic’ que se disputará mañana a las 17:55 horas, otorgará la última plaza directa para la gran cita de los 3 años en el Hipòdrom Son Pardo.

Para ello, y a falta de 51 días para la prueba estrella del calendario balear, Jaragadi CL, con Toni Valls, reciente vencedor del ‘Premi Fileo’, lo tiene todo de cara para adjudicarse esta quinta plaza.

Un ejemplar al que se le escapó la victoria en la última recta en el ‘Menhammar’ en favor de un gran Joker Star, con Joan Toni Riera, que marcó el actual récord generacional al situarlo en 1:14’7.

El trotón propiedad de Juanjo Cladera se jugará la clasificación ante un lote de rivales entre los que sobresalen Japó de Ladil y Juana de Font, ambos con salida desde el primer pelotón, y Just de Ladil, desde el segundo.

Tres ejemplares que finalizaron justo por detrás del hijo de Maharajah en el ‘Menhammar’, aunque para esta ocasión los dos caballos de la Cuadra Ladil sufrirán un intercambio sobre el sulky.

Para la prueba de mañana domingo será Joan Fluxà el encargado de guiar al hijo de One too Many, mientras que su hermano Jaume, actual ‘Casc d’Or 2021’, estará sobre el sulky de Just de Ladil; por su parte, Juana de Font será guiada de nuevo por el quíntuple vencedor del ‘Gran Premi’ Biel Pou.