A un mes de la nueva edición de la Mallorca 312 Supersapiens (30 de abril en Platja de Muro) la Organización de la marcha anuncia que el ex ciclista profesional Ivan Basso será el participante homenajeado y llevará el dorsal 312.

Ivan Basso, ganador de dos Giros, mejor joven del Tour y decenas de triunfos acumulados, es ahora Sport Manager del equipo Eolo Kometa y este año será el portador del dorsal que da nombre a la mítica cita ciclista que recorre Mallorca. Le acompañarán los ex clicistas profesionales y colegas Alberto Contador, Joseba Beloki, Miguel Indurain y Pedro Horrillo.

El italiano ha querido dedicar un vídeo a todos los participantes en la Mallorca 312 y a los amantes del ciclismo mundial que la Organización ha compartido en sus redes sociales. Basso se refiere a la Mallorca 312 como “una de las citas amateur más bonitas del mundo. No es solo una Gran Fondo, es una experiencia de vida, de pedalear y de convivencia. Quienes logran acabarla se llevan una satisfacción increíble que no olvidarán nunca”. Basso se muestra feliz pues regresará a Mallorca tres años después de su última participación “pero este año será especial porque me hacen un homenaje”, refiriéndose al honor de llevar el dorsal 312.

Nueva web mallorca312.com

Mallorca 312 estrena nueva página web www.mallorca312.com donde poder encontrar de forma ágil y sencilla toda la información relativa a la marcha. De aquí al día del evento, la Organización irá actualizando información y novedades para que los participantes y acompañantes no se pierdan ningún detalle.

La edición de este año tendrá lugar el próximo sábado 30 de abril en Platja de Muro y 8.000 participantes se esforzarán para alcanzar sus objetivos. Este año se mantiene la misma configuración de la prueba ciclista: sus tres habituales recorridos (312, 225 y 167km), 7 avituallamientos, maillot incluido con la inscripción y un gran ambiente ciclista. Como siempre, cada participante elige una de las distancias al realizar su inscripción, pero solo es orientativo, durante el recorrido podrá cambiar de ruta.