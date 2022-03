El Palma Futsal llega tarde a la Copa de España

El Palma Futsal se despide de la Copa de España en los cuartos de final en un partido loco en el que ha pagado su calamitosa primera parte, que ha provocado que su enorme reacción en la segunda fuera insuficiente. Este 5-4 escuece mucho, pero es que el Movistar Inter lo ha tenido demasiado fácil en los siete primeros minutos, cuando se ha puesto 3-0 en el marcador. Eso ha condicionado de forma decisiva un encuentro en el que los mallorquines han estado irreconocibles en defensa, uno de sus puntos fuertes, hasta que en la reanudación se han entonado. Pero ha sido demasiado tarde. Eso sí, si alguno de sus seis palos hubieran entrado, quizá el desenlace del encuentro hubiera sido otro. Otra vez los madrileños, la quinta consecutiva, les apean de esta competición tan prestigiosa que se disputa en un escenario de primer nivel como el Olivo Arena de Jaén.

El Palma Futsal no se había enterado de qué iba la película y ya iba 2-0 en el marcador. Estos dos mazazos en apenas tres minutos han condicionado un encuentro en el que la primera parte ha sido para olvidar. Pol Pacheco se ha aprovechado de la falta de tensión de los mallorquines para adelantar a los suyos con dos disparos que han dejado sin reacción a Fabio. El panorama era desalentador cuando ni siquiera se habían puesto a sudar, pero los baleares han tratado de levantarse elevando la velocidad de su circulación y agresividad. Gordillo, a la media vuelta, un zurdazo de Nunes y otro de Cainan han despertado a los isleños, que no se podían creer que el gran disparo de Eloy Rojas se haya estrellado el larguero. Pero una pérdida del gaditano ha provocado una contra letal de Cecilio para instalar el 3-0 en el marcador. Solo habían pasado siete minutos. Vadillo ya estaba desesperado. Había que levantarse como fuera y lo ha hecho a medias porque quedaba claro que estaba muy espeso, con una pésima salida de balón, con errores en el pase y sin fluidez.

El Movistar Inter se sentía muy cómodo en un escenario en el que le bastaba dar varios pasos hacia adelante para meter miedo al rival. Cecilio, primero de cabeza y después tras un fallo de Mancuso, ha estado cerca de ampliar el marcador, pero el que ha recortado distancias ha sido el Palma. Nunes y Gordillo ya habían obligado a lucirse a Jesús García, pero Cainan es el que ha estado más cerca con un remate que se ha ido al palo. Hasta que Nunes, por fin, ha fusilado al meta de los interistas con un gran tiro. El 3-1 ha animado, pero estaba claro que hoy todo estaba en contra. Dani Saldise, de un fuerte disparo, ha batido a Fabio poco después y ha vuelto a poner el 4-1 en el electrónico. Otro tortazo en la cara. Y como todo puede empeorar, Mancuso ha dispuesto de una gran ocasión con un doble penalti que se ha estrellado en el larguero y, cuando la pelota ha botado en el suelo parecía que había entrado, pero la revisión del VIR lo ha desmentido.

Sin estar nada bien, la fortuna volvía a esquivar al Palma, que llevaba tres palos en veinte minutos. Vadillo ha apostado por el portero-jugador y su valentía no ha podido salir peor porque Eloy Rojas la ha perdido y Cecilio no ha perdonado. Solo quedaban diez segundos para el final. Con 5-1 la segunda parte se antojaba un mero trámite, pero los verde pistacho estaban obligados a intentarlo, aunque solo fuera por orgullo. Y así ha sido, con remates de Eloy Rojas, Cainan y Gordillo que no han encontrado el camino del gol. Nunes, no podía ser otro, sí ha acertado con un buen tiro con el interior para poner el 5-2.

Quedaban trece minutos por delante y cosas más complicadas se han visto en este deporte. Mancuso ha enviado la pelota al palo y las esperanzas han ido aumentando. Hasta que Gordillo, en su estreno oficial como jugador del primer equipo, se ha sacado de la chistera un auténtico golazo a la media vuelta, un tanto de pívot que rebosa talento por los cuatro costados. Este 5-3 ha alimentado la fe en el milagro, sobre todo después del regalo de Borja, que ha chutado fuera cuando solo tenía que empujarla a portería vacía. Hubiera sido la puntilla, pero el Palma ha empezado a ser el Palma apretando de lo lindo de verdad, con intensidad y decisión. Higor y Eloy Rojas han probado suerte, pero el que ha estado más cerca ha sido Neguinho, que ha vuelto a estrellar la pelota al palo. Ver para creer. El quinto de la tarde, todos de los de Ciutat. Vadillo ha vuelto a ordenar el portero-jugador y esta vez sí ha salido bien. Primero con un peligroso disparo de Nunes ya ha estado cerca, pero la alegría ha llegado gracias a Cainan, que ha recogido un rechace en el interior del área para batir a Jesús García. Quedaban 2:42 para el final y solo faltaba un gol. Y lo ha tenido con un disparo de Nunes que, increíble, se ha vuelto a chocar con el palo. Y a falta de dos segundos, otro tiro del brasileño se ha ido fuera por poco. Parece que el Palma Futsal solo puede perder de forma tan cruel. El desenlace de esta Copa de España ha vuelto a serlo.

-Movistar Inter: Jesús García, Cecilio Boyi, Pol Pacheco y Nakata. También jugaron Dani Saldise, Borja, Rafa López, Guilhermao e Igor.

-Palma Futsal: Fabio, Tomaz, Eloy Rojas, Nunes e Higor. También jugaron Marlon, Cainan, Mancuso, Gordillo y Neguinho.

-Goles: 1-0 Pol Pacheco (min. 2); 2-0 Pol Pacheco (min. 3); 3-0 Cecilio (min. 7); 3-1 Nunes (min. 15); 4-1 Saldise (min. 17); 5-1 Cecilio (min. 20); 5-2 Nunes (min. 27); 5-3 Gordillo (min. 31); 5-4 Cainan (min. 38).

-Árbitros: Martínez Flores y Moreno Reina. Mostraron tarjeta amarilla a Cecilio y Nakata por parte de Movistar Inter y a Mancuso, Carlos Barrón, Tomaz y Vadillo por parte del Palma Futsal.

-Pabellón: Olivo Arena, 3.000 espectadores. Eliminatoria de cuartos de final de la Copa de España.