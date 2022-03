Antonio Vadillo: «Los primeros 5 minutos nos han costado la eliminatoria»

Antonio Vadillo no ocultó su enorme decepción por la despedida en los cuartos de final de la Copa de España. «Felicito al Inter, pero es que nosotros hemos llegado tarde al partido. Hemos empezado a jugar, pero no a competir, porque cuando nos hemos metido en el partido ya íbamos 3-0 por debajo. En la segunda hemos sido superiores, pero los primeros cinco minutos nos han costado la eliminatoria», destacó. «Nos vamos con la sensación de que no es normal que hagamos estos minutos iniciales y con este sentimiento de culpabilidad», agregó.

«Hemos salido muy despistados al inicio del partido, las sensaciones son malísimas» Tomaz - Capitán del Palma Futsal El entrenador del Palma Futsal incidió en los fallos que generaron una desventaja tan grande nada más empezar el duelo. «Nos ha faltado ese ‘punch’ para competir, y los errores en este tipo de partidos los pagas. Los dos primeros goles han sido demasiado fáciles, al descanso era 5-1 pero el partido no era para ir 5-1. En la segunda hemos sido muy superiores, hemos hecho seis palos y la diferencia ha estado ahí», apuntó. El Palma Futsal llega tarde a la Copa de España «Hemos tenido desconexiones y no es la primera vez que nos han pasado, su efectividad ha sido clave» Gordillo - Jugador del Palma Futsal El jerezano reflexionó con el hecho de haber encajado tantos goles. «Es la primera vez en mucho tiempo que nos hacen cinco goles, pero es que no hemos estado bien en estos minutos iniciales. Hemos recibido goles que eran evitables», señaló. Vadillo fue más allá en su reflexión. «En las últimas tres veces que el Movistar Inter nos ha eliminado de la Copa de España no han sido mejores que nosotros. Tenemos que seguir trabajando bien para seguir llamando la puerta, el Movistar Inter es mejor equipo que nosotros. No llegamos bien a este encuentro porque le faltaba ritmo a Nunes, Higor o Cainan, con molestias. Tenemos una plantilla más corta sin Vilela y Raúl Campos, pero no hay excusas», analizó. Por otra parte, el capitán Tomaz evidenció su resignación por el adiós. «Las sensaciones son malísimas. Hemos salido muy despistados al inicio del partido y estos tres goles nos han costado mucho para después intentar remontar. Pero no valen de nada los lamentos», destacó.