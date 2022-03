La gran cita del fútbol sala español levanta el telón este jueves en el Olivo Arena de Jaén con el duelo entre los dos equipos más en forma de los últimos dos meses. El Palma Futsal se enfrenta a Movistar Inter en la primera eliminatoria del torneo (18:30 horas/Teledeporte) en uno de los platos fuertes de los cuartos de final. Los mallorquines afrontan su novena fase final copera con la ilusión de saldar cuentas pendientes con la competición que más se les ha resistido ya que solo en una ocasión, hace justo cuatro años, llegaron a superar la primera ronda y meterse en las semifinales.

El equipo madrileño es la bestia negra de los baleares. Le ha eliminado de la competición las cinco veces en las que se han enfrentado, las últimas cuatro de forma consecutiva.

La cita llega en un buen momento para el Palma Futsal a nivel de resultados y por sensaciones, a pesar de la derrota del fin de semana frente al Jiimbee Cartagena que ponía fin a una racha de diez partidos consecutivos sin perder, pero con los problemas físicos que arrastran varios jugadores. Esa es la gran preocupación del Palma Futsal en la previa del partido. Higor, Diego Nunes y Cainan tuvieron que descansar el fin de semana para recuperarse a tiempo de las molestias que sufren y este mismo jueves se decidirá hasta qué punto pueden participar mientras que Carlos Barrón y Chaguinha, en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones, están prácticamente descartados. El equipo se agarra al buen momento de forma que ha mostrado en los partidos, a su solidez y fiabilidad como equipo y el crecimiento experimentado en los últimos meses que les ha llevado a escalar posiciones hasta auparse hasta la segunda posición de la fase regular y ser el equipo menos goleado de la Primera División.

El Palma apenas ha encajado 32 goles en las 21 jornadas disputadas de la fase regular, un registro que destaca el gran nivel defensivo del equipo. De hecho, el siguiente equipo que menos goles ha encajado es el rival de esta tarde Movistar Inter, que ha encajado once goles más que los baleares en los mismos partidos disputados. Mantener el bloque defensivo será clave para sacar la eliminatoria frente a un equipo que ha alcanzado la regularidad que le faltó en la primera vuelta. Se clasificó para la Copa en su último partido de la primera vuelta pero desde entonces ha cambiado radicalmente y se ha convertido en un equipo fiable y aspirante al título, como en cada competición que juega. Encadena cinco victorias y ha alcanzado un gran nivel competitivo.

Uno de los jugadores de la primera plantilla, Pope, no podrá jugar este jueves porque el partido coincide con las pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y es una cita clave para que el manacorí pueda cumplir su sueño de estudiar medicina. Si el equipo accede a las semifinales, Pope viajará el viernes para incorporarse a la expedición tras cumplir con las otras obligaciones que tiene fuera de la pista. Este es un aspecto que el Palma Futsal cuida especialmente a sabiendas de la importancia que tiene para el futuro de cada uno de ellos.

Jaume, del juvenil a la Copa

Jaume Bauzà, portero del juvenil del Palma Futsal, también viajó a Jaén. A la lesión de Carlos Barrón, que ya no pudo jugar el fin de semana pero que va a estar en la Copa con el resto de la expedición, se une la imposibilidad de contar con ninguno de los porteros del equipo filial. Vadillo ha tenido que recurrir al juvenil para poder contar con dos metas para esta edición de la Copa de España. Jaume Bauzà es uno de los dos cancerberos del juvenil, que milita en la División de Honor. El portero de Sant Joan sale de la cantera del Fisiomedia Manacor, donde llegó en la categoría cadete y a partir de ahí ha ido dando pasos en las categorías inferiores de un Palma Futsal que aspira a hacer ruido de verdad en esta Copa de España.

Vadillo: "No les doy como favoritos, no juega ni la historia ni el escudo"

Antonio Vadillo, técnico del Palma Futsal, no puso excusas por los problemas físicos en su plantilla. «Vamos con todas las garantías de que le vamos a poner las cosas muy difíciles a Movistar, tenemos muchas posibilidades de pasar de eliminatoria, estamos al cincuenta por ciento, no les doy como favoritos porque creo que no juega la historia ni el escudo, juegan cinco contra cinco y nosotros ahí tenemos muy claro cómo tenemos que afrontar este partido para ganarlo», señaló. t.t. palma