Ha llegado la hora de la verdad en la última etapa de la Superliga. El play-off por el título levanta hoy su telón para Feníe Energía Mallorca Voley Palma y RíoDuero Soria en el, a priori, cruce de cuartos de final más igualado al medir al quinto contra el cuarto clasificado de la fase regular. En una eliminatoria al mejor de tres partidos, Son Moix abre la serie a las 18:00 horas.

Reforzados por su gran segunda vuelta, los pupilos de Abel Bernal fían sus posibilidades a la fortaleza en el Palau d’Esports con cinco triunfos consecutivos. Si el equipo palmesano recuperó el pasado fin de semana a todos sus efectivos lesionados, el conjunto que dirige Alberto Toribio parece tener descartado al brasileño Mario Dos Santos y es duda el colocador Xavi Folguera.

«Haber terminado la fase regular de forma ascendente nos da un plus para el play-off y creo que tenemos posibilidades de estar en semifinales», reivindicó ayer en la previa el técnico Bernal. Por su parte, Dani Ruiz resaltó que mucha gente y muchos equipos «quizá no tienen la cabeza donde deberían tenerla, pero no es nuestro caso porque tenemos un grupo excepcional y eso se ve en los entrenamientos y en la pista y es muy importante para afrontar la eliminatoria contra Soria».

Con el fin de repetir el ambiente generado el pasado sábado en el decisivo último partido de la fase regular, alcanzando el millar de espectadores en Son Moix, el club ha puesto el precio de las entradas entre tres (niños) y cinco euros (adultos).