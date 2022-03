Solo han transcurrido dos Grandes Premios, pero Izan Guevara observa con ilusión el campeonato. Tercero en la general, a seis puntos del líder Dennis Foggia, el representante mallorquín de Moto3 dice sentirse “orgulloso por el trabajo que se está haciendo”. “Es más, creo que esté se está viendo reflejado en los resultados”, ha señalado este mediodía, en una rueda de prensa que ha ofrecido en un céntrico hotel de Palma.

“La verdad es que el inicio de la temporada ha sido bastante bueno. Tuvimos el problema en Catar (tras conseguir la ‘pole’ fue sancionado con el último puesta en la parrilla de salida y una long-lap), pero la verdad es que llegamos a Indonesia todavía con mas ganas por la injusticia que nos precedía. Esta última carrera ha sido de las más duras de mi vida. Hacía muchísimo calor y humedad y el motor desprendía mucho calor. Supimos gestionar bien las últimas cinco vueltas, mi ritmo era bastante bueno y estoy súper contento”, resumía el piloto del equipo Aspar.

Guevara, quien tras el Gran Premio de Qatar aseguró que “Dirección de Carrera” se había “cargado” el espectáculo con la sanción, insistió este mediodía en la “injusticia” que supuso para él dicha decisión. “Nos condicionó un poco el inicio de carrera. Salimos con la cabeza alta, tampoco podíamos hacer mucho más. Salir último no me preocupaba tanto, lo que verdaderamente me preocupaba era la long-lap, que me hizo perder 2,5 segundos y que ya fue una distancia insalvable para luchar en la cabeza”, ha resumido.

Con una octava posición en Qatar y un segundo puesto en Indonesia, Guevara se sitúa a solo seis puntos de Foggia y cinco de su compañero de equipo Sergio García. “Lo de Dennis lo intuíamos. Sabíamos desde el inicio de temporada que iba a ser el rival más fuerte este año. Está muy fuerte y su moto está tirando muy bien. Intentaremos en carrera plantarle cara e intentar acortar puntos en el campeonato”., ha indicado.

El próximo circuito que afronta el piloto mallorquín es en Argentina: “Circuito que hace dos años que no se va. Creo que cómodo para mi modo de conducción, un poco como Indonesia. Es un circuito rápido y esperemos estar otra vez adelante. Cuando voy a circuitos que no conozco, la verdad que las cosas se me dan bastante bien”.