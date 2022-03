Rafael Nadal estará entre cuatro y seis semanas de baja por una fisura de estrés del tercer arco costal izquierdo que se produjo el pasado sábado en el partido de semifinales del Masters 1.000 de Indian Wells ante Lucas Alcaraz. Esta lesión le impedirá tomar parte en el Masters 1.000 de Montecarlo, el primer torneo de tierra de la temporada que comienza el próximo 10 de abril, y seguramente también se ausentará del Conde de Godó. Si no surge ningún problema en el proceso de recuperación, el tenista mallorquín llegará a tiempo para disputar el torneo de Roland Garros, que se inicia en la última semana de mayo hasta el 5 de junio, en el que aspira a su decimocuarto título, aunque habrá que ver en qué condiciones lo hace.

Nadal ha regresado hoy a España y, nada más aterrizar en Madrid, se ha dirigido a Barcelona, donde ha sido atendido por el equipo médico dirigido por el doctor Ángel Ruiz Cotorro. El médico, según la nota emitida por el departamento de prensa del tenista, ha comunicado la lesión que padece el jugador y que le mantendrá apartado de las pistas de tenis entre un mes y un mes y medio. Nadal ha reconocido sentirse "hundido". "No son buenas noticias y no me esperaba esto. "Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan bueno, llegaba a una parte muy importante del año, con muy buenas sensaciones y buenos resultados. Pero bueno -añade-, siempre he tenido ese espíritu de lucha y superación y lo que sí haré es tener paciencia y trabajar duro tras mi recuperación", comenta.

"Estoy triste y hundido, no me esperaba esto después del gran inicio de temporada que he tenido"

Nadal se lesionó en el partido de semifinales de Indian Wells, el pasado sábado, ante Lucas Alcaraz, en un partido muy exigente ganado por el mallorquín después de tres horas y diez minutos de dura pelea en la pista. Nadal se quejaba de fuertes dolores en el pecho, que le impedían moverse con soltura. Pese a todo, consiguió clasificarse para la final del domingo, que disputó ante el norteamericano Taylor Fritz. Desde el primer momento se vio que el mallorquín no estaba en las mejores condiciones. Durante el partido tomó un antiinflamatorio que le permitió acabar el duelo ante el número quince del mundo, pero que requirió de la asistencia del fisioterapeuta del torneo.

"Cuando respiro es como si tuviera una aguja dentro", dijo después del partido, y mostró su preocupación por el alcance de la lesión que conoce desde este mediodía: "Lo único que me preocupa es qué tengo que hacer para recuperarme y cuánto tiempo tendré de recuperación".