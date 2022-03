S’ha de pair la derrota el més aviat possible

Encara que enguany els resultats no són bons, el Palmer Palma ha demostrat quasi sempre ser un equip molt competitiu. Moltes derrotes han anat acompanyades d’una gran dosi de compromís i energia i, amb una mica de sort, s’haguessin pogut convertir en victòries. Ha disputat 23 partits. Recordem, per exemple, que contra Corunya, Alacant i Càceres va perdre després d’una o dues pròrrogues; que a 10 encontres va sucumbir per 10 o menys punts. Molts d’aquests van sortir creu per culpa de detalls –és ben cert que els detalls són molt importants, perquè el bàsquet és un joc de detalls–. Podem afirmar també que a Gipuzkoa, Osca i Girona –faves comptades– el Palmer no va oferir una bona imatge, no va disposar de cap possibilitat de triomf i, fins i tot, així ho van reconèixer els seus tècnics, el gen competitiu que forma part del seu ADN no va fer acte de presència.

L’equip va viatjar a terres basques ple d’optimisme. A la motxilla portava recents victòries de mèrit i alguna derrota molt bregada i competida i també duia unes justificades bones sensacions. El partit era clau. L’objectiu, sumar una victòria més que l’aproximés al propòsit de mantenir la categoria contra un rival directe a qui havia guanyat a la primera volta a Son Moix per 81-65. Era el moment ideal per donar un altre cop damunt la taula, per reivindicar les seves possibilitats de permanència.

Idò bé, quan més calia i urgia oferir la seva millor versió, no ho va fer així i va recordar aquell equip de Gipuzkoa, Osca o Girona, el d’una imatge decebedora.

La derrota es va consumar a la segona part. El tercer període va ser un avís i el darrer, la confirmació de la desfeta. És cert que la primera part va ser igualada, però es van començar a entreveure indicis que no convidaven a l’optimisme: mancava braó, ímpetu, nervi, vigor; faltava defensa. Tothom esperava, perquè el partit ho requeria, un plus actitudinal. També és innegable que el Juaristi ofensivament va estar molt encertat, però s’ha de dir que la defensa del Palmer va facilitar que el contrari jugués amb molta comoditat. Alguns exemples: Sergio Mendiola, que fa unes setmanes va abandonar la disciplina del Melilla i va fitxar pel conjunt basc, va anotar 17 punts (a Melilla va disputar 15 partits amb una mitjana de 2,6; amb el Juaristi havia jugat 3 partits i n’havia sumat 17); Ierai Aizpitarte en va aconseguir 14 (havia jugat 20 encontres i havia anotat 28 punts en total); Beñat Hevia que portava una mitjana de 5, en va fer també 14... Els percentatges milloren si la defensa rival no és bona.

Resten 11 partits. Les matemàtiques diuen que la salvació és possible, però el que no diuen les matemàtiques és que si la imatge de les properes finals és la mateixa que la de Juaristi, no hi ha res a fer. Diumenge el Palmer Palma rep l’Osca, un equip que ocupa la cua de la classificació, que té molt difícil no descendir, però que dimecres va guanyar al Gipuzkoa. I el següent cap de setmana viatja al Prat, antepenúltim i que ve de perdre contra l’Alacant.

El marge d’error s’ha encongit molt. Per ventura, ja no hi ha marge d’error... Del que no hi ha dubte és que s’ha de pair el més aviat possible aquesta dura derrota i recuperar la imatge dels darrers partits disputats a Son Moix. S’ha de tornar a ser l’equip amb orgull, combatiu, amb amor propi, amb color, l’equip capaç pel seu bon joc de guanyar a qualsevol. Paga la pena intentar-ho.