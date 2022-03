El Palma Futsal vuelve esta noche al Palau Municipal d’Esports de Son Moix para recibir la visita de Aspil Jumpers Ribera Navarra (20:30 horas / LaLigaSports TV y Streaming IB3) en un partido en el que intentarán alargar la buena racha de resultados que encadenan desde finales del 2021. El conjunto balear lleva ocho partidos consecutivos sin conocer la derrota, sumando seis victorias, tres de ellas en las últimas tres jornadas.

El estado de forma de los jugadores de Vadillo brilla con luz propia y demuestran, jornada a jornada, que están logrando llegar al nivel de juego que su entrenador demanda. Los grandes resultados cosechados en las últimas jornadas han impulsado a un cuadro mallorquín que, a pesar de vivir una primera vuelta algo irregular debido a las lesiones que sufrieron varios jugadores, ha escalado puestos en la tabla clasificatoria, situándose cuarto a tres puntos del segundo clasificado.

Hoy, el Palma Futsal tiene la oportunidad de seguir en la buena dinámica, aunque enfrente tendrá a un rival que está realizando una gran temporada. Ribera Navarra consiguió el pase para la Copa de España y está situado en la zona de playoffs, lugar del que no quiere moverse. Es por ello por lo que llegarán a Son Moix sin tapujos, sin nada que perder y con las ganas de vencer a un rival que está por encima en la tabla.

Los de Antonio Vadillo recuperan para la causa a Eloy Rojas. El ala gaditano se perdió el partido en Levante por una sobrecarga y se decidió que no viajase para no arriesgar. El que no podrá estar es Chaguinha, quien no pudo terminar el partido en Levante por una lesión y aún no se ha podido recuperar. Cainan, que también se perdió el partido en Valencia, llega de Brasil hoy por la mañana y es duda de cara al partido frente al conjunto navarro.

A nivel deportivo, el cuadro balear se vuelve a ver ligeramente mermado por las lesiones y las bajas en el mercado de invierno, pero el equipo ha demostrado saber sobreponerse a la situación y tirar de carácter y garra para sacar adelante los partidos.