Los buenos momentos hay que aprovecharlos y es lo que busca el Palma Futsal, que encadena ocho partidos consecutivos sin perder, seis desde que se retomó la competición oficial hace más de un mes. El equipo ha alcanzado su mejor momento de la temporada en esta fase del curso con buen juego, victorias y siendo el equipo menos goleado, una faceta en la que ha recuperado su mejor versión y desde la que trabaja los triunfos. Este viernes recibe al Aspil Jumpers Ribera Navarra, un rival en plena forma que está siendo una de las revelaciones del curso y ante el que no cabe relajación alguna. Antonio Vadillo avisa que “tenemos que poner todo el foco y la atención en este partido y no despistarnos, tener esa capacidad de sufrimiento que estamos teniendo porque va a ser un partido complejo, sobre todo, porque ellos juegan mucho con su portero y atacan con superioridad y hay que llenarse de paciencia”. Intuye el entrenador que “va a ser un partido largo, ellos están compitiendo bastante bien todos los partidos y será igualado. Nosotros tenemos que estar preparados para el partido que nos vamos a encontrar”.

El gran momento de forma contrasta con otra racha negativa de lesiones y problemas. Chaguinha arrastra molestias tras el golpe sufrido en el último partido y se somete a pruebas médicas; Eloy Rojas también arrastra problemas y Cainan regresa de Brasil este jueves. Esto, sumado a la carga de minutos de los jugadores que están a buen nivel, hace que en los últimos partidos Vadillo haya tirado de la cantera para no abusar de minutos de juego y correr el riesgo de que las lesiones vayan a más. El técnico afirma que “estamos muy bien, el equipo está en un buen tono, todos los jugadores están a un gran nivel de forma pero estamos perdiendo efectivos otra vez y eso condiciona la semana de trabajo, los partidos y la forma de jugar”, pero añade que “apenas nos quedamos con cinco jugadores del primer equipo y tenemos a los del filial y hay que tirar de ellos para no cargar a los que están. Estamos muy condicionados a nivel lesivo”. “No nos queda más remedio que dosificar minutos como ya hicimos contra el Levante porque estamos cortos de jugadores y si abusamos en exceso de los minutos, no nos garantiza ganar, nos acerca, y el riesgo de lesiones es alto, por tanto, a dos semanas de la Copa de España no podemos arriesgar”, afirma el entrenador.

Fabio: “Tenemos que seguir con nuestra mejoría constante”

En el vestuario del Palma Futsal asumen el momento que viven con naturalidad. No se desesperaron cuando las cosas no salían y ahora tampoco lanzan las campanas al vuelo. Saben que el trabajo diario y el sacrificio les ha llevado a mejorar y abogan por seguir en la misma línea que está dando resultados. Fabio admite que el viernes tienen un “partido muy difícil contra un equipo que está haciendo muy bien las cosas y nosotros tenemos que seguir con nuestra mejoría constante porque, al final, los jugadores estamos llegando a nuestro mejor estado de forma. Es un partido en casa y estamos obligados a ganar”. El meta, que se ha hecho con la titularidad en los últimos partidos, asegura que “me encuentro bien, llevo toda la temporada preparándome, no he jugado todo lo que me hubiese gustado pero uno tiene que estar preparado siempre para cuando llega la oportunidad aprovecharla y creo que lo estoy haciendo”. El Palma Futsal es el equipo menos goleado en la temporada, algo que celebra el meta: “Son buenos números defensivos pero no es solo cosa de los porteros porque el trabajo de todos es el que hace que seamos el equipo menos goleado”, admite.

Por su parte, su compañero de equipo, Diego Nunes, afirma que “tenemos que tener muy claro que cada partido de liga es muy importante. El equipo lleva una muy buena racha, el equipo siempre suele crecer mucho en la fase final” porque “tenemos el objetivo de la Copa pero también sabemos que en la liga hay pocas diferencias y hay que trabajar para ganar cada partido”. Para el brasileño, “el nivel competitivo es alto por el nivel de la plantilla, el equipo es muy bueno y se ve tanto a nivel individual como colectivo” y celebra que por fin pueda jugar con regularidad y a un gran nivel tras superar la lesión y desvela que “yo no me esperaba recuperarme tan pronto, tuve miedo a una recaída, me costó mucho volver y estoy muy contento con la recuperación. Ahora me encuentro muy bien, mi familia me dice que parece que estoy mejor ahora que antes”.