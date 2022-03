La travessa d'en Wesley Van Beck

La FEB abans de cada jornada de competició tria un jugador d’un equip perquè pronostiqui tots els resultats dels partits. És un iniciativa curiosa i simpàtica. El jugador del Palmer Palma, en Wesley Van Beck, era l’encarregat de fer-la aquesta setmana, la que corresponia a la jornada 23. Vists els resultats hem de concloure que l’escorta americà els va encertar quasi tots. Lògicament havia presagiat –no sabem si induït pel cor o pel cervell– que el guanyador del Palma-Gipuzkoa seria l’equip local. Va encertar.

També va endevinar el vencedor del Corunya-Osca, del Castelló-Melilla, del Càceres-Oviedo, del Granada-Palència, del Valladolid-Girona i de l’Almansa-Lleida. Però no va assolir el 100%, perquè al Prat-Estudiantes i al Juaristi-Alacant va fallar. Curiosament es va errar amb els dos equips que en aquests moments lluiten de manera directa amb el Palmer per mantenir la categoria. Hem de reconèixer que la majoria ens hauríem també equivocat. L’Estudiantes era clarament el favorit i l’Alacant també ho era, encara que no d’una manera tan evident. A més a més, la victòria d’Estudiantes i Alacant hagués afavorit molt els interessos dels mallorquins... Saltà la sorpresa i Prat i Juaristi van guanyar.

Descendeixen a la LEB Plata els tres darrers classificats. L’Osca ho té molt complicat per salvar-se. Per això, a hores d’ara lluiten per evitar les dues places que resten, el Palma, el Juaristi i el Prat –és cert que l’Almansa i el Valladolid no poden badar ja que porten una preocupant ratxa negativa de resultats–. Aquests tres equips cerquen guanyar els seus partits i, a la vegada, miren de reüll el que fan els altres dos. Guanyar el propi proporciona alegria, però si a més a més els altres dos perden, la satisfacció esdevé eufòria.

Els tres pr`xims rivals dels inmobiliaris son precisament els més implicats en la seva batalla

El calendari ha volgut que els tres pròxims rivals dels immobiliaris siguin precisament els més implicats directament en la seva batalla. Aquest dimecres visiten la pista del Juaristi. Diumenge reben l’Osca i dia 27 viatgen al Prat. Hem de recordar que els d’en Pau i n’Àlex a la primera volta van guanyar als bascos per 81-65, van perdre contra els aragonesos per 83-65 i també sucumbiren contra els catalans per 73-76. Els valor dels resultats d’aquests enfrontaments és molt alt. Guanyar no és fer una passa, és fer-ne dues. Fins i tot el ‘basket-average’ pot ser determinant.

L’itinerari d’aquesta lliga és per a alguns equips una muntanya russa aritmètica i emocional. Diumenge, després de les victòries del Juaristi i del Prat, el Palmer havia de guanyar. Estava pressionat. Fins i tot, una certa dosi de pessimisme l’envoltava. Una derrota contra el Gipuzkoa hagués significat un cop molt dur... Va guanyar, ho va fer amb solvència i va oferir un bon bàsquet durant molts minuts. Per això, ara l’optimisme omple les motxilles que acompanyaran l’equip aquestes dues setmanes. Dues setmanes que poden clarificar el seu futur. “Si juguem així, podem guanyar a qualsevol”, va ser la conclusió de molts aficionats que van assistir a Son Moix i que n’Àlex Pérez va destacar després de la victòria. Una victòria que matemàticament va servir per sumar, però que també ha suposat una injecció d’alegria, de confiança, d’entusiasme, d’esperança i d’il·lusió.