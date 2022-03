"España está preparada para acoger unos Juegos Olímpicos"

José Manuel Franco (Puebla del Brollón, 1957) lleva casi un año como presidente del Consejo Superior de Deportes y sabe cuál debe ser el papel de este organismo y de quienes lo integran. Apuesta por un mayor apoyo a las mujeres hasta lograr una igualad que, admite, todavía no existe, y alaba avances en materia de antidopaje e inversiones. Además, reitera que unos Juegos Olímpicos son “un proyecto de país” para el que España está preparado, como también lo está para acoger un Mundial de fútbol para el que opta en 2030. El deporte y los valores que transmite ganan peso, al igual que el papel de los deportistas en la sociedad, que debe ser “ejemplar”. Franco defendió en Zamora la importancia de cuidar la base y cantera de los clubes, y se refirió a la situación bélica actual, mostrándose de acuerdo con no dejar competir a equipos rusos, y que ningún español lo haga tampoco en Rusia.

–Su visita a Zamora vino motivada por el homenaje a José Antonio Quintana tras 17 años al frente del club.

–Fui al acto de homenaje a una persona que dedicó 17 años de su vida, de manera altruista, al deporte de su ciudad, y se merece todos los reconocimientos. Uno de los motivos fue ese, pero también tengo que decir que el diputado Antidio Fagúndez jugó un papel muy importante poniendo en valor lo que representa el balonmano en Zamora. Más allá de la figura irrepetible de José Antonio, también quiero destacar la labor que se hace con la cantera con unos 550 niños y jóvenes, hombres y mujeres, y eso es fundamental. El deporte lo concibo como algo que no solamente es élite o los resultados y las grandes figuras, que son muy importantes, sino también hay que apoyar la base, y actos de este estilo pueden contribuir a que salgan más deportistas y el día de mañana muchos de ellos pueden ser figuras en grandes equipos de balonmano.

–El BM Zamora es un ejemplo de cantera, pero la educación en valores y la apuesta por el deporte es una realidad que cada vez tiene más peso en centros educativos.

–Y es algo vital. El deporte no solo es competición, ni medallas, ni grandes marcas, que, por supuesto es importantísimo, pero por encima de todo están los valores que transmite y hay que transmitir a través del deporte. Compañerismo, libertad, solidaridad, trabajo en equipo, competición sana… son valores que o se transmiten a través del deporte o es muy difícil que la sociedad consiga transmitirlos. El deporte tiene que ser el vehículo que traslade estos valores a toda la sociedad. Ahora mismo estamos viéndolo con la guerra en Ucrania y la invasión rusa, vemos que el mundo del deporte, y sus deportistas, ha sido los primeros en reaccionar ante esa auténtica barbarie. El deporte tiene que fomentar esos valores.

–¿Cree que la sociedad es consciente de la importancia o el peso que tiene que tener el deporte?

–Cada vez más. Afortunadamente cada vez más en la educación que reciben nuestros jóvenes se inculca ese amor al deporte. El deporte, además de los valores que comenté antes, también es salud. Mucha gente desconoce que por cada euro que se invierte en deporte, se ahorran hasta 15 euros en gasto sanitario. El deporte también aleja a los niños, en edades difíciles, de estar permanentemente delante de un ordenador. El deporte tiene ese conjunto de valores que se empiezan a fomentar desde la escuela: la competición sana, el compañerismo… Luego, nuestros deportistas son personas sanas, física y mentalmente.

–Dando un paso más hacia la élite, ¿en qué medida influyen los éxitos deportivos en la economía de un país?

–Aparte del tema de la salud, hay un componente económico muy importante. Hay estudios que indican que el deporte genera el 3,3% del PIB (Producto Interior Bruto) de nuestro país. Además, genera mucho empleo y en un 75 % es empleo joven y eso en un país como el nuestro son datos a tener muy en cuenta.

–Hace una semana se celebraba el 8-M. ¿Cree que existe realmente una igualdad en el deporte entre hombres y mujeres?

–Todavía no, se ha avanzado mucho pero todavía no. Estos días hemos organizado en el Consejo Superior de Deportes la “Semana de la Mujer” con mesas redondas y exposición fotográfica, y en mis intervenciones destaqué que no hace tanto tiempo a la Selección Española de Fútbol Femenino se la denominaba “La Clandestina” porque no se permitía que las mujeres compitiesen como selección de fútbol femenino, se decía que no estaba hecho para las mujeres y no voy a repetir los calificativos que se aplicaban a las mujeres que practicaban algún deporte de los que “se consideraba” reservado para hombres. Esas pioneras del fútbol femenino tuvieron que jugar representando a España, pero sin llevar el escudo en la camiseta. Si comparamos esa situación con la actual, sí se ha mejorado, pero queda mucho camino por recorrer. De las más de 60 federaciones que tenemos, solo hay dos mujeres al frente, a pesar de los esfuerzos que se hacen desde el CSD exigiendo que haya un mínimo del 40% de mujeres en las juntas directivas para que puedan optar a determinadas subvenciones. En los últimos 6 años hemos pasado de un 19% de mujeres directivas en el deporte a un 32%, pero no podemos pararnos ni conformarnos porque todavía hay discriminación, hay pocas mujeres y muchas tienen obstáculos para compaginar su vida con el deporte o cuando quedan embarazadas.

–¿Qué medidas tienen para fomentar la maternidad entre las deportistas?

–En la nueva Ley del Deporte incluimos como derecho ese hecho, que una mujer pueda quedar embarazada, tener su hijo y recuperar después la competición sin que haya una merma de derechos.

–La brecha salarial es otra realidad.

–También. Por eso vamos a promover que los premios en las competiciones sean iguales para hombres y mujeres. Hemos avanzado, pero queda mucho, y lo haremos.

–Todavía se escuchan muchos insultos y vejaciones a deportistas, entrenadoras, árbitras… ¿qué sanciones debería recibir esa gente?

–Nosotros no tenemos potestad para sancionar, pero las federaciones sí pueden y deben hacerlo, además de las autoridades. No se puede consentir y hay que sancionar adecuadamente a quien lo hace, igual que se hace con los insultos racistas.

"Los deportistas de élite, por lo que representan y la trascendencia que tienen deben ser los primeros en dar ejemplo"

–Esa violencia o esa crispación se ve incluso entre los mandatarios o responsables de clubes importantes. Lo hemos visto hace unos días tras la eliminación del PSG. ¿cómo se puede erradicar esto del deporte?

–Los deportistas de élite, por lo que representan y la trascendencia que tienen sus actos porque son objeto de admiración, deben ser los primeros en dar ejemplo. Hay que saber ganar y perder, y eso es una enseñanza del deporte.

–Otro caballo de batalla es el dopaje. Hace pocas semanas un campeón como Gervasio Deferr reconocía que tuvo que superar adicciones. ¿Cómo se puede trabajar para eliminar este problema que afecta más a unos deportes más que a otros?

–Nosotros teníamos un problema de adaptación de nuestra ley del dopaje a la del resto del mundo occidental, pero eso se ha subsanado con la aprobación de la nueva ley antidopaje del deporte español que está en línea con el resto de normativa europea. Afortunadamente, y aunque haya habido recientemente dos casos aislados, la Agencia Antidopaje Española funciona francamente bien.

–Ya que le menciono un deportista olímpico, ¿para cuándo optará España a unos nuevos Juegos?

–Ojalá puedan celebrarse. Se ha hablado de una candidatura de Madrid, pero siempre digo que el CSD y el Gobierno de España apoyarán cualquier iniciativa de estas características, pero, por ejemplo, en el caso de Madrid, deberían ponerse de acuerdo las administraciones implicadas, Ayuntamiento y Comunidad. También habría que ver si la población, en este caso la madrileña si se apuesta por Madrid, quiere unos Juegos porque ese interés de la ciudadanía es muy importante. Estamos encantados de esa posibilidad porque este Gobierno apuesta claramente por el deporte y este año va a invertir mil millones. Es el único país que ha incluido el Deporte en los Fondos de Recuperación y Resiliencia. La apuesta es clara, y si se da la circunstancia apoyaremos porque es algo muy complejo, es parte deportiva, pero también de infraestructuras.

–¿Se estaría preparado?

–España sí estaría, y está, preparada porque, aunque es una ciudad la que da nombre los JJOO, es un proyecto de país. Podría ser Madrid y Barcelona ya lo demostró con unos Juegos ejemplares. Si, por ejemplo, fuese Madrid, algunas pruebas tendrían que ir a otras provincias, y como tenemos estas magníficas infraestructuras se podría.

"Si algo tiene acreditado España es la capacidad para organizar eventos deportivos"

–España sí opta al Mundial 2030 con Portugal.

–Esperemos que la FIFA nos lo conceda. Si algo tiene acreditado España es la capacidad para organizar eventos deportivos. España ha demostrado sobradamente que organiza muy bien los eventos deportivos importantes, y tenemos todo con grandes estadios de fútbol, muy buenas carreteras, magníficas infraestructuras de ferrocarril…. Estamos en condiciones de organizarlo y organizarlo bien.

–¿Qué supone para un país un evento de estas características?

–En el deporte hay dos grandes acontecimientos que marcan un antes y un después en materia deportiva y económica: unos Juegos Olímpicos y un Mundial de fútbol.

–¿Qué opinión le merece que la Supercopa de España no se juegue en España?

–Es algo que corresponde a la Federación de Fútbol, y yo lo respeto, pero me hubiese gustado que se celebrase en España, sobre todo para facilitar el desplazamiento de las aficiones. Algo parecido a la Copa del Rey de baloncesto donde durante unos días se convive y se da un ejemplo de convivencia cívica. Sería bonito poderlo hacer con el fútbol, pero, dicho esto, es decisión de la Federación.

–Hablaba antes de la situación bélica actual, ya se han tomado decisiones contra Rusia expulsándola de competiciones, ¿está de acuerdo con esta medida?

–Totalmente. El mundo del deporte fue uno de los primeros en manifestarse contra lo que estaba haciendo Rusia, y en hacerlo con rotundidad. Ya dije que no quisiera que ningún deportista español participase en ninguna competición en Rusia, y a raíz de eso el Gobierno de España ha hecho una propuesta en el seno de la Unión Europea porque todos los países de la UE tienen que ir de la mano en esto. Soy contrario a que los equipos rusos puedan participar y que deportistas españoles compitan en Rusia. Si a nivel individual representan a Rusia, tampoco.

"Castilla y León ya tiene una cantidad para invertir y mejorar infraestructuras deportivas y adaptarlas a la nueva normativa"

–Comentaba que se van a invertir mil millones en infraestructuras deportivas, ¿destacaría alguna?

–Ya hemos hecho el primer reparto a las comunidades autónomas, y concretamente Castilla y León ya tiene una cantidad para invertir y mejorar infraestructuras deportivas y adaptarlas a la nueva normativa.

–Como presidente el CSD, ¿qué le reclaman los deportes minoritarios? Porque hay vida más allá del fútbol.

–Además de necesitar su espacio y fondos para actuar, necesitan consideración y ser tenidos en cuenta. Darles la importancia que realmente se merecen. He recibido a todos los presidentes de las federaciones españolas y he notado esas carencias que vamos a tratar de corregir.

–Las federaciones tampoco se libran de la polémica. Amagos de moción de censura en la de Remo, sí prosperó la de piragüismo a las pocas semanas de la llegada un presidente…

–Ahora mismo una moción de censura puede triunfar con la mitad más uno, y yo creo que deberíamos suscitar un consenso más amplio. Revisar la normativa y darle más estabilidad y que hubiese falta una mayoría cualificada para que una moción saliera adelante. Ahora, con la mitad más uno se genera una inestabilidad que no es buena para el deporte.