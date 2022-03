Ha llegado la hora del debut de Rafa Nadal en el BNP Paribas Open de Indian Wells, el primer torneo categoría Masters 1.000 de la temporada. Y lo hará ante el joven norteamericano Sebastian Korda, un rival al que solo se ha enfrentado una vez. Fue en Roland Garros de 2020, con clara victoria para el mallorquín por 6/1, 6/2, 6/2 en algo menos de dos horas. Un torneo que acabaría ganando el de Manacor, el decimotercero en el Bois de Boulogne.

El debut de Nadal se producirá en la noche de este sábado, no antes de las 21.30 horas, y se podrá ver por el canal DAZN. El ganador de 21 torneos de Grand Slam persigue prolongar su racha de victorias consecutivas a dieciséis. De hecho, todo lo que ha jugado desde el inicio de año lo ha ganado, de ahí que ya pueda presumir de tres títulos: el ATP 250 de Melbourne, el Abierto de Australia, el segundo de su carrera tras el conseguido en 2009, y el ATP 500 de Acapulco. Por lo tanto, ya solo le falta un título de Masters 1.000 en 2022 para completar la colección. Nadal, poseedor de 36 títulos de esta categoría, busca igualar a 37 con Novak Djokovic, ausente en el desierto de California, así como en el próximo torneo en Miami, ya que Estados Unidos no le permite la entrada al país al no estar vacunado.

El camino de Nadal para llegar a la final está plagado de obstáculos. Entre sus posibles rivales se encuentra el noruego Casper Ruud, uno de los jóvenes que ha irrumpido con más fuerza en el circuito; Daniil Medvedev en unas hipotéticas semifinales, al que ya ha ganado dos veces esta temporada, en la final del Abierto de Australia y en las semifinales de Acapulco, y en la final, si superara al nuevo número uno, su rival sería el alemán Alexander Zverev.

Por otro lado, Jaume Munar superó (6-3, 6-4) este viernes su debut en Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, ante el chino Shang Juncheng para avanzar a segunda ronda, donde le espera su compatriota Pablo Carreño.

Munar no falló ante un Juncheng, de 17 años, que se convertía en el primer jugador chino de la historia en jugar un Masters 1.000. El tenista de Santanyí aguantó firme el juego agresivo y sin complejos de su rival, con opciones de 'break' para ambos y Juncheng rompiendo primero. El mallorquínreaccionó con autoridad para cortar las alas al asiático, con cuatro juegos seguidos que le dieron el mando del primer set. Ya en el segundo, el tenista chino, procedente de la previa como Munar, cedió de inicio su saque pero siguió de pie.

Munar perdió por momentos esa ventaja pero reaccionó de nuevo de inmediato y de manera definitiva, sujetando a un Juncheng con la moral ya más tocada pese a ser el jugador más joven en llegar a un Masters 1.000 de la previa desde que lo hiciera Nadal con 16 años en 2003 en Hamburgo.