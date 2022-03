El Palma Futsal vive un momento dulce de la temporada. Tras solo una derrota en los últimos once encuentros, los de Antonio Vadillo se enfrentan al Levante hoy viernes (20:00 horas/LaLigaSportsTV) en un partido en el que buscarán prolongar en tierras valencianas la buena dinámica en la que se encuentra inmerso el equipo.

El Palma es el conjunto más en forma de la competición y su gran 2022 lo avala con grandes resultados. Ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos ligueros que ha disputado y ya ha escalado hasta la quinta posición. Los mallorquines, que además disputaron una Supercopa de España en la que demostraron vivir un excelente estado de forma, parecen haber alcanzado el nivel que su entrenador quiere, justo cuando las lesiones les han respetado y les han permitido tener continuidad en los entrenamientos y partidos.

Este viernes visitan a un siempre difícil Levante que, a pesar de no estar en su mejor temporada y no haberse clasificado para la Copa de España, tiene una de las plantillas más valoradas de la liga. El conjunto dirigido por Diego Ríos es capaz de mostrar un gran potencial, aunque en este curso no ha conseguido sacarlo en muchos partidos.

El Levante es el peor de la competición sumando cuatro derrotas y un empate en los últimos cinco partidos. El conjunto granota ocupa la decimosegunda plaza de la clasificación, encontrándose a ocho puntos de las posiciones de play-off y nueve sobre las de descenso.

Antonio Vadillo no podrá contar con Eloy Rojas ni Cainan. El ala gaditano sufre una sobrecarga en el glúteo y causa baja tras no entrenar durante toda la semana. Por su parte, Cainan ha viajado a Brasil con permiso del club por asuntos personales y regresará la semana que viene a Palma.