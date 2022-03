El Palma Futsal se medirá al Movistar Inter en los cuartos de final de la Copa de España que se disputará en el Olivo Arena de Jaén desde el 31 de marzo y el 3 de abril. Otra vez los mallorquines se cruzarán con el poderoso conjunto madrileño en una de las competiciones más esperadas de la temporada y que ha sorteado su cuadro este miércoles.

"Es la cuarta vez consecutiva que nos medimos a ellos y esperemos que esta ves seamos capaz de eliminarles. El Movistar se ha mostrado irregular en esta primera vuelta, pero es aspirante al título y será bastante difícil. Tenemos que llegar bien, no tener lesiones, porque está al cincuenta por ciento la eliminatoria", ha reflexionado el técnico Antonio Vadillo nada más conocer el resultado del bombo.

Por su parte, el capitán Tomaz no ocultaba su sonrisa al ver que su rival vuelve a ser el conjunto telefónico. "Es que nos daba igual el equipo que nos tocara, pero ya estamos aburridos de que nos toquen ellos", ha bromeado el brasileño. El pívot desconfía del momento del Movistar Inter, que se ha clasificado para esta Copa de España como octavo. "Será muy bonito y tenemos nuestras opciones. Tenemos que trabajarlo bien para llegar en las mejores condiciones. Quizá la gente se despiste porque ellos no están tan bien, pero no nos podemos despistar en nada, hay que respetarles mucho", ha subrayado.

La eliminatoria se jugará el jueves 31 de marzo, en la primera jornada de una competición que ha emparejado al Barcelona frente al Jimbee Cartagena. Del ganador de este cruce saldría el hipotético adversario de los mallorquines en el caso de pasar ronda.

En el otro lado del cuadro figuran los anfitriones, el Jaén Paraíso Interior, que jugará ante el Valdepeñas el viernes 1 de abril, mientras que el otro enfrentamiento es de El Pozo Murcia ante el Ribera Navarra.