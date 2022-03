Izan Guevara: «Enhorabuena a Dirección por cargarse la carrera»

El piloto mallorquín Izan Guevara (Aspar Team) tenía que salir desde la primera posición de la parrilla en el Gran Premio de Qatar, pero Dirección de Carrera decidió sancionarle por «conducción irresponsable» y tuvo que arrancar desde el fondo de la parrilla, además de cumplir con una ‘Long Lap Penalty’. El piloto del Aspar Team, que finalizó en octava posición en el Circuito de Losail, se mostró muy indignado tras la carrera. «Estoy contento con el trabajo que hemos hecho durante todo el fin de semana. Hemos hecho un buen ‘setting’ en la moto, y, la verdad, hemos hecho un carrerón. Hemos remontado de ser el último, estaba casi en el grupo, me he metido a la ‘Long Lap’, otra vez he vuelto atrás, y hemos vuelto a recuperar», explicó Guevara.

«Teníamos un margen de cinco décimas que no conseguíamos recuperar, el motor ha dado un bajón brutal en la última parte de la carrera. Y, nada, darle la enhorabuena a Dirección de Carrera por cargarse una carrera» , añadió, muy enfadado. «La penalización ha sido muy injusta, se ve que estaba fuera de la trayectoria, no estoy molestando a ningún piloto. Pero Dirección de Carrera lo ve como otra cosa», zanjó: «A la próxima será». Por su parte, el italiano Andrea Migno (Honda) se supo aprovechar de las desgracias de algunos de sus rivales más directos para adjudicarse la victoria en Moto3, en el primer Gran Premio de la temporada, el de Qatar, que se disputó ayer en el circuito de Losail, por delante del español Sergio García Dols (GasGas) y el japonés Kaito Toba (KTM).