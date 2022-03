Joan Mir, Augusto Fernández, Izan Guevara y Miquel Pons calientan motores para el Mundial más largo de la historia

Ya rugen los motores en Doha. El Campeonato del Mundo de MotoGP arranca este fin de semana y lo hace, como viene siendo habitual en las últimas temporadas, con el Gran Premio de Qatar. El circuito de Losail será el encargado, un año más, de dar el pistoletazo de salida a un calendario que se desarrollará a lo largo de 21 carreras y que pondrá su broche final el próximo 6 de noviembre en el trazado valenciano de Cheste.

Como ya ocurriera el pasado curso, el Mundial contará con la participación de cuatro pilotos mallorquines, uno en cada una de las cuatro categorías que conforman el campeonato: Joan Mir en MotoGP, Augusto Fernández en Moto2, Izan Guevara en Moto3 y Miquel Pons en Moto-E.

Después de una última temporada condicionada por la pandemia, el Mundial intentará recuperar la normalidad perdida, en el que será el primer curso sin el italiano Valentino Rossi en la parrilla. La temporada 2022 será la más larga de la historia con 21 carreras, incluyendo la visita a dos nuevos circuitos y la vuelta de otros a los que no se había podido regresar desde 2019.

Joan Mir quiere demostrar que su título no fue fruto de la casualidad

Joan Mir aterriza en 2022 con un objetivo entre ceja y ceja. El piloto mallorquín de la categoría reina quiere reivindicarse y demostrar que, lo que pasó en la temporada 2020, no fue fruto de la casualidad. El palmesano cumple su cuarto curso en MotoGP y lo vuelve hacer sobre la Suzuki que hace dos años le reportó el título de campeón.

En la fábrica japonesa han experimentado muchos progresos este invierno, pero habrá que ver si son suficientes para contrarrestar el potencial de sus rivales en términos de velocidad punta. «Suzuki nos tiene acostumbrados a evolucionar, no a revolucionar. Hay mejoras. La moto va un poco mejor y no creo que todas las motos hayan mejorado medio segundo, porque si no estamos jodidos. Veremos si los demás lo han hecho o, por el contrario, hemos reducido un poco esa distancia que nos faltó el año pasado», avanzaba el piloto de 24 años sobre las mejoras que ha experimentado su máquina.

La parrilla de la categoría reina pasa de 22 a 24 pilotos y de ellos, 18 estaban hace un año en la foto de Qatar, con seis novedades: el retorno de Andrea Dovizioso y la llegada de cinco rookies, Remy Gardner, Raúl Fernández, Bezzecchi, Di Giannantonio y Binder. A cambio hay cuatro bajas: Valentino Rossi, Iker Lecuona, Danilo Petrucci y Lorenzo Savadori. Doce de los pilotos ya saben qué es ganar en la categoría y 14 son campeones mundiales.

Mir cerró el pasado curso con 208 puntos, subiéndose al tercer escalón del podio de la categoría reina por detrás de Fabio Quartararo (278) y Francesco Bagnaia (252), pero son muchos los aspirantes que buscarán su sitio en el trono. Y ahí está Márquez, que sale del largo túnel en el que entró hace dos temporadas y cumple una década en MotoGP siendo el gran referente. Con Rossi retirado, Marc es ahora el amo del lugar, la voz más respetada. «No sé decir un favorito. Antes sí se podía, pero ahora todos van rápidos en los test y hay que verlo bien en las carreras. Aún no sé quiénes son los rivales a batir. Me los puedo imaginar, pero no lo sé», ha reconocido el mallorquín, cuestionado sobre sus rivales en la parrilla.

Augusto Fernández busca el primer Mundial de su carrera

Augusto Fernández estrena colores en la categoría intermedia, en la que será su cuarta temporada completa en Moto2. El piloto mallorquín de 24 años recala en el seno del Red Bull KTM Ajo, equipo que el año pasado se adjudicó el campeonato y el subcampeonato gracias al pilotaje del australiano Remy Gardner, quien logró imponerse a su compañero Raúl Fernández. Ambos pilotos han emigrado a la categoría reina, por lo que buena parte del interés vuelve a girar de nuevo en torno al nuevo equipo de Aki Ajo, que contará en sus filas con el actual rey de Moto3, Pedro Acosta, y el mallorquín Augusto Fernández.

Ambos aspiran a lograr el título mundial de Moto2, pero pilotos como Sam Lowes, Aron Canet o Ai Ogura también perseguirán la gloria. El de Pina cerró un año meteórico que se vio claramente perjudicado por un inicio muy dubitativo con hasta cuatro ceros en las ocho primeras carreras. Sin embargo, en la segunda parte del campeonato firmó cinco terceros puestos y un segundo que le auparon a la quinta posición de la general. «Está claro que no será fácil, pero se presenta un buen año y tengo que luchar por el título, no me marco otro objetivo», ha reiterado en numerosas ocasiones el piloto de 24 años durante la pretemporada.

«Moto2 es así, una categoría muy abierta. Habrá que poner especial atención a lo que haga, por ejemplo, Canet, que también cambia de equipo. Tendremos que fijarnos en Navarro y por supuesto vigilar a Sam Lowes, además de todas las sorpresas de rookies que puede haber. Serán muchos los pilotos que lucharán en la parte de arriba y yo espero ser uno de ellos», ha asegurado Augusto sobre los rivales a batir de este curso.

Izan Guevara, obligado a dar un paso adelante en Moto3

El piloto del equipo Aspar Team, Izan Guevara, cumple su segundo año al frente del equipo valenciano, donde volverá a compartir ‘boxes’ con Sergio García. Con la marcha de rivales como Pedro Acosta, Fenati, Antonelli o Binder, el piloto mallorquín del Gaviota parte como uno de los principales favoritos en una temporada en la que debutarán en la categoría de Moto3 hasta una decena de pilotos. Guevara se ha marcado metas altas y tiene claro que su «objetivo esta temporada es ser regular e ir a por el Mundial».

En el caso de la categoría ligera son varios los candidatos que lucharán por conquistar la corona. «En la pelea por el Mundial va a haber 6 o 7 pilotos tranquilamente. Está mi compañero de equipo, Sergio García, Jaume Masiá, viene Deniz Öncü… Va a estar interesante», ha reconocido Izan, quien el pasado curso, con 125 puntos finalizó noveno y logró en Las Américas su única victoria en el Mundial.

Miquel Pons repite en MotoE a bordo del LCR E-Team

Con una séptima posición en su debut en Moto-E, el mallorquín Miquel Pons vuelve a enfundarse los colores del LCR E-Team en busca de dar la sorpresa y arrebatarle el título al vigente campeón Jordi Torres. Dieciocho serán los pilotos que competirán en motos eléctricas este curso, en un calendario reducido que les llevará a siete Grandes Premios a lo largo y ancho del mundo. El pistoletazo de salida para ellos se producirá el 1 de mayo en el circuito de Jerez, momento para el que Pons espera estar ya completamente preparado. El mallorquín logró imponerse el pasado curso en el Gran Premio de Cataluña, una hazaña que espera repetir ese curso en más circuitos.