El Palma Futsal retomaba el pulso a la Liga regular tras la disputa de la Supercopa de España con el objetivo de seguir sumando victorias y puntos para meterse en la zona de los elegidos en la clasificación. El equipo firmó otro gran partido con una victoria por 5-1, la segunda consecutiva y para encadenar cinco jornadas in perder.

El partido contra el Córdoba era un reto para un conjunto mallorquín que quería dar continuidad a la dinámica positiva. El Palma Futsal arrancó el partido enérgico y en la misma tónica a la que nos tiene acostumbrado en las últimas semanas. Rápido a la hora de mover el balón e incisivo en ataque. Además, su actitud denotaba hambre. El gran inicio de partido se vio recompensado rápido, ya que una gran jugada de Eloy Rojas en banda, que quiso dar continuidad con un pase al centro del área terminó rebotando en Del Moral, quien se metió el balón en su propia portería. Los de Vadillo se ponían por delante de manera temprana, pero justa. A los pocos minutos, el hombre de moda en el cuadro mallorquín volvió a aparecer para marcar las diferencias y doblar las distancias en el marcador. Recibe en banda, se va de su par y finaliza la jugada con un potente disparo cruzado que se va directo a la escuadra de la portería defendida por Prieto. Nada pudo hacer el portero andaluz.

«Felicito a los jugadores, han hecho un gran esfuerzo después de tantos partidos que llevamos» Antonio Vadillo - Entrenador del Palma Futsal

A pesar de marcar el segundo gol, el conjunto mallorquín no quitó el pie del acelerador y siguió generando ocasiones. Cainan tuvo tres oportunidades de gol de manera consecutiva pero no estuvo fino en la finalización. Higor y Eloy Rojas también hicieron trabajar a Prieto en lo que estaba siendo un asedio total de los hombres de Vadillo al Córdoba Patrimonio de la Humanidad, aunque no lograban encontrar el gol. El premio a la insistencia del Palma Futsal llegó justo antes del descanso con el tercer tanto de la noche, obra de Chaguinha, que culminó una buena jugada. Gran primera mitad que dejaba el partido encarrilado para sumar un nuevo triunfo.

No se relajó el equipo con el 3-0. Higor tuvo una ocasión clara para marcar el cuarto pero se le marchó fuera por poco. El Córdoba Patrimonio trató de intensificar la presión sobre la portería rival pero el Palma era un muro infranqueable. Shimizu tuvo una buena ocasión para su equipo en un lanzamiento de falta que se marchó fuera por poco y Fabio fue providencial para detener una contra peligrosa desviando el lanzamiento de Saura antes de que Higor desperdiciara una doble ocasión en un mano a mano con Prieto pero el portero rival estuvo providencial. En uno de los errores defensivos del cuadro cordobés, Marlon marcó el cuarto a puerta vacía. Josan González apostó por jugar los últimos siete minutos con portero-jugador para tratar de reducir la desventaja pero ya fue imposible. De hecho, Mancuso aprovechó un doble penalti para marcar el quinto de la noche. Saura marcó el del honor desde el punto de penalti para los andaluces y Vadillo le dio los últimos minutos de partido a Neguinho para que debutara frente a su afición.

El Palma Futsal ha mejorado su nivel competitivo desde el regreso de la competición. El mes de parón sirvió para recuperar el espíritu que tenía este equipo a nivel defensivo, a jugadores importantes y para ajustar los conceptos.