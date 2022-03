El gimnasta mallorquín Adrià Vera ha sufrido una grave lesión en la Copa del Mundo que se celebra en Doha al romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en la clasificación de salto, lo que le obligará a pasar por el quirófano. Vera informó de su lesión en las redes sociales: "En la clasificación de salto me rompí el LCA de la rodilla izquierda. Toca volver a pasar por el quirófano para operar y recuperarme lo antes posible. Seguiré en el camino y en la lucha de siempre", dijo Vera.

El gimnasta mallorquín ya fue operado de la rodilla derecha por otra grave lesión en el mes de septiembre de 2017 y estuvo más de medio año de baja. Vera se ha clasificado decimocuarto en anillas y vigésimo quinto en caballo con arcos. En salto solo pudo hacer uno de los dos intentos al sufrir la grave lesión que le apartará de la actividad un mínimo de siete meses.

Otro de los gimnastas mallorquines presente en Doha, Nicolau Mir, no ha participado este viernes, por precaución, en la final de suelo, por molestias físicas. Mir fue duodécimo el jueves en la ronda clasificatoria de paralelas y posteriormente, en el calentamiento de salto, sintió una molestia que le ha impedido participar en la final de suelo. "Aunque ahora ya esté perfecto y no me duela, hemos decidido no participar", informó el gimnasta mallorquín. "No ha sido la competición perfecta, pero siempre se aprende y se sacan cosas positivas. Seguimos entrenando estos días con la mente puesta en el 'all around' para la DTB Pokal de Alemania en dos semanas. ¡Seguimos!", dijo Mir.