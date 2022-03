El Palma Futsal tiene nuevo cierre. Neguinho ha sido presentado este jueves como nuevo futbolista del conjunto mallorquín en el restaurante L'Artista. “Voy a dar lo mejor de mí, como siempre he hecho en todas las temporadas anteriores en otros equipos, voy a trabajar mucho para jugar a un alto nivel y, si Dios quiere, llegar a finales y ser campeón. No me gusta perder, ni un partido ni un entreno, y voy a luchar para quedar entre los cuatro primeros y ser campeón. Voy a intentar ayudar al equipo de la mejor forma, haciendo de ala, cierre o pívot, lo que sea para ayudar”, ha declarado ante los periodistas.

El sudamericano hace escasos días que llegó a la isla, pero se siente cómodo. "Las sensaciones al llegar han sido muy buenas porque hay muchos brasileños. Higor me ha ayudado mucho. La adaptación está siendo buena, todos los jugadores me están ayudando mucho, Vadillo y Tirado también y desde que llegue está siendo maravilloso”, ha comentado. Aun así, Neguinho llega de la liga brasileña y necesita un período de adaptación, tanto al club como al ambiente. "El fútbol sala aquí en España es muy intenso, aunque creo que no tendré problemas en eso porque en Brasil yo jugaba con intensidad cuando ahí el juego era más parado. Por tanto, creo que no notaré mucho la diferencia de intensidad”, ha reflexionado. Por su parte, José Tirado ha valorado la incorporación de Neguinho a la disciplina del Palma Futsal. "Esperemos que sean tres años y medio maravillosos y llenos de éxitos. Es un jugador que os va a encantar. Con la edad que tiene es un animal competitivo, no es propio de su edad el nivel competitivo que tiene y esperemos que aquí dé mucho más”, ha resaltado. Tirado concluyó su aparición comparando su caso con el de Higor, ya que el pívot también llegó joven y de Corinthians: "Esperamos que se pueda seguir formando en la entidad de Palma. Hay jugadores como Higor, que eran compañeros en Corinthians, que han llegado a Palma y han seguido con su progresión y se han convertido en referentes en su posición”, ha apuntado.