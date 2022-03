El Triathlon de Portocolom, el mejor valorado de cuantos se celebran en las Illes Balears históricamente, contará con el mallorquín Mario Mola como embajador e imagen de la prueba en esta próxima edición, que se celebra el domingo 10 de abril.

Mola, tricampeón del mundo de triatlón y uno de los mejores deportistas españoles, arrancará su temporada 2022 participando en la distancia 55.5 en la que es el mayor candidato a la victoria. “El Triathlon de Portocolom es una de las pruebas míticas de este deporte a nivel europeo. Es un triatlón muy artesanal en cuanto a su organización pero con un nivel de calidad altísimo, que trata a todos los deportistas de manera exquisita, y tiene un formato muy divertido e ideal para disfrutar de este entorno único en la bahía, las carreteras alrededor de Felanitx y la subida a Sant Salvador, para terminar corriendo por el casco histórico y alrededor del faro de Portocolom. Como deportista local estoy muy orgulloso de unirme a la comunidad triatlética balear y sumarme a la que será mi primera competición del año”, asegura Mola.

Mario Mola, tres veces olímpico, conoce bien la prueba: “Hasta ahora no he podido venir a competir por mi cargado calendario internacional, pero conozco bien todo lo que se hace por el triatlón aquí, y mi hermano ha participado varias veces en la prueba y siempre me habló genial de la organización”.

Dos distancias y 700 participantes

El Triathlon de Portocolom volverá al calendario deportivo el 10 de abril y tiene ya muy pocas inscripciones disponibles para la distancia 111 (1.000 metros de natación, 100 km de ciclismo y 10 km de carrera a pie) y para el 55.5 (500 m. de natación, 50 km. De ciclismo y 5 km. de carrera a pie). En total, y cumpliendo con los cupos y restricciones previstas en los meses previos para luchar contra el Coronavirus, serán 400 los participantes de la distancia 55.5 y unos 300 en el 111.

El Triathlon de Portocolom está organizado por Kumulus y el Club Triatló Portocolom, con el apoyo del Ayuntamiento de Felanitx, y con el apoyo de la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.