José Tirado: "¿Qué más se puede hacer para ganar una final?"

«Estoy muy orgulloso y se lo he dicho a los jugadores y al cuerpo técnico». José Tirado no es de los que agacha la cabeza. El director general del Palma Futsal no esconde su resignación por haberse quedado sin el título de la Supercopa de España en la tanda de penaltis ante el todopoderoso Barcelona, pero prefiere ver el lado positivo de lo que ha sucedido el fin de semana en el Palacio de los Deportes de Jerez.

«Es un día triste, pero estoy contento porque sabemos que podemos llegar a finales y competirlas contra cualquiera. ¿Qué más se puede hacer para ganar una final?», se pregunta con cierto tono de frustración en su conversación con DIARIO de MALLORCA. El conjunto mallorquín perdió después de empatar a dos en la prórroga ante uno de los mejores equipos del mundo tras los fallos en los lanzamientos de Eloy Rojas, Cainan y Tomaz. «Ganar es muy difícil, pero lo tuvimos ahí, sobre todo cuando juegas con un rival que tiene seis veces tu presupuesto y compites de tú a tú. No tenemos el título, pero este es el camino que queremos porque durante treinta y seis minutos fuimos mejores. Y veníamos de eliminar con justicia a ElPozo Murcia, que tiene más de tres millones de presupuesto y no pudo con nosotros», reflexiona. El también director deportivo ha ido más allá en su reflexión. «Vadillo fue valiente en la prórroga, quiso ir a ganar con el partido empatado», ha añadido satisfecho. El Palma Futsal, además, se ha levantado a pesar de haber perdido a dos de sus referentes sobre la pista en las últimas semanas, Vilela y Raúl Campos, que se han marchado al Tyumen ruso y al Manzanares, respectivamente. «Es que eso hay que tenerlo muy en cuenta. No tenemos a Vilela, que es uno de los mejores pívots del mundo, ni a Raúl Campos, internacional con la selección española y que nos daba mucho. Además, tampoco hemos podido contar con Neguinho, por lo que hay que darle mucho mérito a lo que hemos hecho», ha argumentado. Tirado tiene claro que la experiencia de este fin de semana debe servir para el futuro, sobre todo para la próxima Copa de España, que se celebrará en Jaén entre el 31 de marzo y 3 de abril. «Salimos reforzados después de todo lo que ha pasado porque nos hemos liberado de la presión al ver que podemos llegar a finales y lucharlas hasta el final, compitiendo contra cualquiera. Nos lo hemos demostrado a nosotros mismos. Esto forma de lo que siempre llamo el ADN del Palma Futsal. No estamos obligados a ganar, pero sí que queremos dar el máximo nivel para estar en los partidos importantes de todas las competiciones», ha reiterado el calvianer. Ahora solo falta que también les sonría la fortuna. «Ojalá», reclama esperanzado.