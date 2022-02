El deporte debe boicotear a la Rusia del tirano Putin, por Ricard Cabot

No es la primera vez, y tiene pinta de que no será la última, que la UEFA mira de espaldas a la realidad y prefiere no implicarse en temas extradeportivos. En el partido del pasado jueves entre el Nápoles y el Barcelona, de la Liga Europa, ambos equipos entraron al terreno de juego con una gran pancarta con el lema ‘Stop War’, reclamando que se pare la invasión de la Rusia de Putin a Ucrania. Los espectadores no pudimos verlo porque la UEFA censuró incomprensiblemente las imágenes, de la misma forma que lo hace cuando un espectador entra al rectángulo de juego interrumpiendo el partido para hacer visible alguna reivindicación o con feas intenciones. A lo mejor hay que buscar la razón de tamaño robo al aficionado en que Gazprom, la mayor compañía gasística rusa, es uno de los principales patrocinadores de la Uefa Champions League. Pero no sirve de excusa para que se produjera un apagón informativo en un tema tan trascendente como este y que tiene en vilo a toda Europa.

Abrines dio la voz de alarma «Pues no le veo la gracia de viajar a Rusia», escribió en las redes sociales el mallorquín Álex Abrines, horas antes de tomar el vuelo a San Petersburgo para jugar con el Barça un partido de la Euroliga, con los tanques rusos a punto de traspasar la frontera ucraniana. Su mensaje dio resultado porque el equipo de Jasikevicius, que como lituano sabe bien cómo se las gasta Rusia, no subió al avión previa charla con los dirigentes de la Euroliga. El mundo del deporte tiene ante sí una gran oportunidad de dar la espalda al tirano Putin y sus delirios de grandeza. Hay que hacer el boicot a Rusia, y el cambio de la final de la Champions de San Petersburgo a París o la supresión del Gran Premio de Rusia de Fórmula Uno es un primer paso, pero insuficiente. El deporte ruso debe quedar fuera de cualquier competición y los deportistas españoles que juegan en el país invasor, la binissalamera Alba Torrens entre ellos, deberían realizar un gesto de solidaridad con el pueblo ucranio y de repudio al ruso. La lección de Galarreta El centrocampista vasco del Mallorca, que el pasado día 20 se fracturó el ligamento cruzado de su rodilla izquierda, dio una lección de señorío en el comunicado que redactó para agradecer todos los mensajes de apoyo. «Son acciones del fútbol. Jugamos al límite. Estoy seguro de que no quería hacerme daño y que él habrá pasado también unos días complicados. Cuando entramos a un campo de fútbol estas cosas pueden pasar», exculpó al bético Víctor Ruiz. Como diría aquel, no hace falta decir nada más. Luis García tiene razón «Es tarjeta, es tarjeta», es lo único que dijo el técnico del Mallorca como queja por una falta del valencianista Diakhaby que le costó la roja y no poder estar en el banquillo los dos próximos partidos. Algo falla cuando los árbitros no entienden que los técnicos están con la adrenalina a tope durante los partidos. Una expulsión por este motivo es una broma de mal gusto. Lo del Palma Futsal empieza a ser desesperante, su primer título tendrá que esperar El Palma Futsal Lo del Palma Futsal empieza a ser desesperante. El primer título de su historia tendrá que esperar. Ayer, de nuevo, la suerte de los penaltis le resultó esquiva y el Barça conquistó la Supercopa. Otra vez será.