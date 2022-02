El tenista mallorquín Rafa Nadal, que ha avanzado esta madrugada a semifinales del torneo de Acapulco, ha reconocido que le resulta "increíble" que "en el siglo en el que estamos haya guerras", y ha deseado que la ofensiva rusa en Ucrania acabe "ya" y haya "los menos afectados posibles".

"No puedo opinar como tenista, puedo opinar como ciudadano. Solo tengo una opinión; no quiero hablar de culpables o de cuál es el problema, pero a estas alturas y en el siglo que estamos, me parece increíble que haya guerras. Se me escapa de mi cabeza, no lo puedo comprender", señaló en rueda de prensa.

Además, deseó que el conflicto termine cuanto antes y sin grandes pérdidas humanas. "Ojalá que se termine lo antes posible es lo que deseo, que haya los menos afectados posibles, las menores pérdidas posibles y ojalá se termine ya. Son noticias desoladoras e incomprensibles", manifestó. de jugar el partido", finalizó.