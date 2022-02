Sastre, natural de Binissalem (26 de marzo de 1986), jugó en el Barcelona desde los 14 hasta los 21 años, cuando tras pasar por todas las categorías del club azulgrana firmó por el Zaragoza B. Después militó cedido una temporada en el Huesca, equipo al que volvió, ya fichado, tras pasar tres años en el Valladolid (con el que debutó en Primera en 2012) y otras dos campañas en el Leganés. Con el Huesca logró el ascenso a Primera División (en 2018). En enero de 2019 fichó por el AEK Larnaca chipriota y en septiembre de 2020 con el Hyderabad de la Superliga India. En julio de 2021 fichó por el Huesca B.

Lluís Sastre es el hermano pequeño de Rafel Sastre, exjugador del Mallorca y Sporting, entre otros equipos. Y su hermano mayor jugó en el Binissalem de Tercera División.

Comunicado de la SD Huesca

Lluís Sastre deja el fútbol y se convierte en historia de la Sociedad Deportiva Huesca. El veterano centrocampista ha tomado la decisión de poner fin a su carrera deportiva, que termina en las filas de la SD Huesca B, donde había militado durante la presente temporada. Después de tres etapas en el club azulgrana, más de 200 partidos disputados con el primer equipo y dos ascensos, a Segunda División en 2008 y a Primera en 2018, Sastre es "un oscense más. Llegué al club con 21 años y ahora tengo una familia de Huesca, mi mujer es de aquí y tengo dos hijos. Estoy muy agradecido al club y a la afición por el respeto y cariño que me han brindado", destaca el balear.

Uno de los pocos futbolistas que ha militado en Primera, Segunda y Segunda B con el escudo de los altoaragoneses, recuerda que más "de la mitad de mi carrera la he pasado en Huesca, donde he tenido la suerte de vivir esos ascensos en primera persona. Fue algo increíble y me siento orgulloso de haber podido vivir estos momentos tan especiales para el club". Este año, con el filial azulgrana en Segunda RFEF ha podido sentir el cariño de la afición tanto en Grañén como en El Alcoraz, donde también se ha vestido de corto para disputar encuentros con los de Dani Aso. "Con la SD Huesca B he intentado sobre todo aportar mi experiencia, mis años como futbolista y todo lo que he podido vivir. Además, al conocer bien el club, también explicarles cómo funciona y lo que significa la SD Huesca".

Sastre reconoce que le hubiera gustado dejarlo "jugando y sintiéndome bien sin lesiones, ayudando en el campo que es lo que más me gusta", aunque la situación no borra el recuerdo de una carrera deportiva plena con dos momentos clave: "Mi debut en Primera, el sueño de todo niño, con el Real Valladolid y el ascenso en Lugo con el Huesca, con el autobús y la celebración por las calles de la capital oscense y la gente entregada".

El mediocampista, "seguro de que el filial salvará la categoría y podrá salir de esa zona", se integrará en la estructura de la secretaría técnica del fútbol base de los azulgranas. Toca iniciar una nueva etapa para alguien que ha dedicado su vida al fútbol y ha defendido con pasión los colores azulgranas.