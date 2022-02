Alfonso Díaz: «Lo de Son Bibiloni es imposible y eso nos complica mucho poder crecer como club»

Alfonso Díaz, CEO del Real Mallorca, ha criticado este mediodía en unas declaraciones en la cadena Cope que «las instituciones» no estén dando su brazo a torcer en temas como la creación de una academia de futbolistas en Son Bibiloni. «Es algo fundamental. Nosotros apostamos plenamente por la cantera, pero necesitamos tener unas infraestructuras acordes para poder desarrollar todo esto, ya no solo para poder formar a los futbolistas, sino para poder controlar a los jugadores que hay y que no se vayan a otro equipo. Por lo que parece esto va a ser imposible en la Ciudad Deportiva y es algo que nos complica mucho para poder seguir creciendo. Es una situación complicada y creo que en algún momento tendremos que llegar a un punto de equilibrio entre las instituciones y el club para ver cuál puede ser la salida», admitió el dirigente bermellón, en referencia a que el Ayuntamiento de Palma ha denegado el permiso de instalación y obras en Son Bibiloni.

Cort deniega el permiso de instalación a la residencia de deportistas del Real Mallorca en Son Bibiloni Alfonso Díaz también reconoció que la propiedad americana está molesta con la situación: «Es que es algo que no entienden. Ellos están siempre muy encima del club y son incapaces de comprender por qué no les permitan crecer como entidad. Al final, estas inversiones son algo que se quedarán en la isla para siempre».