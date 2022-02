Con el cartel de vigente subcampeón y midiéndose a su verdugo en la final, el Feníe Energía Mallorca Voley Palma afronta su estreno en la Copa del Rey mañana, desde las 18:00 horas, ante el CV Guaguas. El escenario es el mismo, el Centro Insular de Deportes, pero las ilusiones están puestas en cambiarle a los canarios su condición de ‘bestia negra’.

«Nos vemos con la fuerza y las ganas de ganar», confesaba ayer Abel Bernal. El técnico del cuadro de Ciutat es consciente de que, este curso, los tres encuentros disputados ante el conjunto que dirige Sergio Miguel Camarero se han saldado con derrota. A pesar de ello, el madrileño advirtió que no deben fiarse «de lo que pasó en los últimos partidos, tiene nada que ver porque estamos alcanzando un nivel muy bueno».

Bernal es consciente del «ambiente hostil» que les esperará en el feudo del equipo canario. Pero también señaló que su rival sufra «la presión de tener que ganar la Copa que ellos mismos organizar». En cuanto a la dinámica de cinco triunfos en las últimas seis jornadas de la Superliga del Feníe Energía, el entrenador-jugador alabó «la unidad, actitud y la confianza en el de al lado del equipo para poder ir hacia arriba».

Preguntado por el gran talón de Aquiles que arrastra su plantilla, corta de efectivos y con la lesión del central taiwanés Sunny Wu, Bernal indicó que «si no pasamos el primer partido, no podremos pensar en el segundo u tampoco tengo que pensar ahora en cómo administrar la competición de tres días porque ya sabíamos que somos los que somos y tenemos que ir con todo hasta donde lleguemos». Al igual que Abel Bernal, con Teruel (2011 y 2012), Renzo Cairús (Can Ventura, 2017) e Ignacio Sánchez (Almería, 2010) también saben lo que es conquistar el torneo del KO.

«El destino ha querido que juguemos contra Guaguas y hay que ir para adelante con lo que sea, no tengo ningún problema, todo lo contrario, me motiva más porque en el primer partido tendrán mucha más presión», confesó optimista el capitán Cairús. Por otro lado, el colocador Sánchez indicó que el Feníe Energía «está capacitado para ganar, se ponga quien se ponga en frente», agregando que es consciente de «tener que estar al cien por cien el viernes y desplegar nuestro mejor juego».

Palma y Manacor llegan hoy a Canarias

A las siete de la mañana están convocadas hoy las expediciones del ConectaBalear Manacor y el Feníe Energía Mallorca Voley Palma en Son Sant Joan para viajar, con escala en Barcelona, rumbo a Gran Canaria. Con la vista puesta en sus respectivos debuts mañana en la Copa del Rey, ambos equipos se ejercitan esta misma tarde durante una hora sobre la pista del Centro Insular de Deportes. Los pupilos de Lluís Molada serán los primeros, a partir de las 16:15 horas, mientras que los de Abel Bernal harán lo propio desde las 17:30 horas